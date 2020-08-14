Из тюрьмы в СИЗО. Белоруссия помиловала Рашада Гянджинского, чтобы выдать его Москве

В Белоруссии освободили 42-летнего вора в законе Рашада Исмаилова, известного как Рашад Гянджинский. Но, как оказалось, Исмаилова просто передали в руки российского правосудия, где на законника возбудили уголовное дело за занятие высшее положение в преступной иерархии. Лайф выяснил, что Исмаилова могут судить и за другие преступления.

Исмаилова помиловали несколько дней назад. Но радость законника оказалась преждевременной. Вместо тёплого турецкого берега его встретил холодный российский август. Сегодня в четыре утра на границе белорусские правоохранители передали его прямо в руки российских следователей.

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Пистолет, гашиш, поддельный паспорт...

Исмаилов прибыл в Минск два года назад, по одной из версий, по заданию криминального лидера Надира Салифова — Лоту Гули для инспекции белорусской братвы. Сам же он говорил, что приехал поправить здоровье и поиграть в белорусских казино.

Рашад Исмаилов в Минском СИЗО Фото © primecrime.ru

Рашад въехал в Белоруссию в окружении своей свиты, у которой и было всё "палево". У водителя Исмаилова (гражданина Белоруссии) нашли пистолеты и патроны. А у третьего фигуранта — гашиш. Несмотря на то, что наркотики и оружие не были лично у Исмаилова, ему дали по максимуму — десять лет. Гяджинский пытался оспаривать срок кассационной жалобой. В итоге Верховный суд Белоруссии его просто помиловал, но запах тюремной камеры не сменился на запах свободы, и авторитета передали в Россию, где законнику грозит уже до двадцати лет тюрьмы.

Зеленушка на миллиарды

Белорусские СМИ связывали Исмаилова с криминальным миром Украины, где тот якобы смотрел за страной от известного криминального лидера постсоветского пространства Надира Салифова, известного как Лоту Гули. Это вовсе не значит, что Гянджинский руководил украинским криминалом — азербайджанские воры традиционно имеют деньги лишь с крупных рынков, на которых их земляки торгуют зеленью и овощами. И пресечь эту криминальную деятельность довольно трудно, потому что зелень и овощи везут с юга именно те люди, которые готовы платить эту дать. Годами ранее Исмаилов занимался тем же самым, но в Москве.

Азербайджанские воры цепко держатся за овощные рынки по всему постсоветскому пространству, которые дают им миллиарды рублей прибыли. И это часто приводит к кровавым конфликтам. Например, по одной из версий убийство патриарха воровского мира России Аслана Усояна — Деда Хасана — организовал один из главных смотрящих за овощными рынками Ровшан Ленкоранский, который из Стамбула контролировал сбор дани с московских торговцев зеленью. Самого Ровшана застрелили через три года после убийства Хасана. В его гибели сразу же обвинили Лоту Гули и его приближённых.

Памятник на могиле Ровшана Джаниева Ленкоранского Фото © primecrime.ru

В убийстве Ленкоранского подозревали и Рашада Исмаилова, который на момент убийства Ровшана как раз считался смотрящим за рынками Москвы от Гули. Исмаилов контролировал деятельность преступных сообществ, разрешал конфликты и собирал деньги в общак, львиная доля которого уплывала в Турцию. Нередко между враждующими сторонами случались перестрелки, в которых гибли десятки людей.

В 2016 году в Москве произошло убийство некоего Джамбулата Шамиль-оглы, который торговал овощами и фруктами. Сотруднику ГИБДД удалось задержать мужчину, у которого обнаружили оружие, из которого застрелили Джамбулата. В телефоне задержанного нашли звонки от Исмаилова и текстовые сообщения. По подозрению в совершении заказного убийства Исмаилова и объявили в розыск, которым занимался Следственный комитет. С тех пор Исмаилов в России старался не появляться, даже по поддельным документам.

"Апельсинчики"

Исмаилов один из тех воров, которых криминальные авторитеты старой школы называли "апельсинчиками". Известно, что он рос в интеллигентной азербайджанской семье, где мать была кандидатом наук, а отец был заслуженным академиком и даже (по словам самого Исмаилова) каждый год приезжал в Белоруссию по делам сельского хозяйства.

С юных лет Исмаилов повторял, что "он в душе вор". В 17 лет сорвался в Россию, где стал карманником и завязал прочные связи с ворами в законе, в том числе и славянскими. Он был приближен к самому Аслану Усояну, известному как Дед Хасан, и лично участвовал в сходках по вопросам коронования — так называемых подходах. И по данным белорусских правоохранителей у него было около сорока подобных церемоний. Но всё же до принятия криминального статуса Исмаилов всё же "сходил в командировку", получив год колонии-поселения.

В 2013 году по информации "Прайм Крайм" к Исмаилову тоже совершили долгожданный воровской подход при активном содействии одного из ближайших сподвижников Гелы Кардавы, более известного как Гела Гальский.

Роба с треугольником для "крёстного отца" Исмаилова

Кардава считается "крёстным отцом" не только Исмаилова, но и главного вора Белоруссии Саши Кушнера. Гальский много лет был среди главных сподвижников Усояна и после его убийства развернул свою деятельность, совершая новые воровские подходы. По информации "Прайм Крайм" Кардаву часто обвиняли, что он ставил новых воров за финансовое вознаграждение.

Кардава — выходец из старого воровского клана. Его родной брат и тесть также являются ворами в законе. Однако, как оказалось, для того, чтобы нести на плечах этот криминальный статус, недостаточно родства с влиятельными законниками. Несмотря на то, что Кардаву прочили наследником криминальной империи Деда Хасана, его удалось довольно быстро поставить на путь перевоспитания. И произошло это тоже в Белоруссии.

В 2018 году Кардаву задержали за поддельные документы и посадили в СИЗО Минска. Так начался его первый в жизни трёхлетний срок. Белорусские СМИ сообщали, что Кушнер прислал в места лишения свободы письмо с просьбой "принять Гелу Гальского в соответствии с его положением". После приговора стало известно, что Гелу препроводили в могилевскую колонию ИК-15, известную как "пятнашка". Воровской мир шокировало известие о том, что Кардава сидел в санчасти, где лежат больные всех мастей, и подписал бумаги о сотрудничестве с администрацией. Мало того, вор надел робу с треугольником на рукаве — знаком отличия активиста и публично отрёкся от своего криминального статуса.

Александр Кушнеров (Саша Кушнер), Владимир Жураковский (Вова Пухлый) и Гела Кардава Московская область Фото © primecrime.ru

Уже в сентябре 2019 года 45-летний Кардава был освобожден по амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Он вошел в число 2000 образцовых заключенных, выпущенных по указу Александра Лукашенко. И в день освобождения на его имя был приобретен авиабилет до Стамбула. Он приобрёл свободу и тёплое море, но путь в воровской мир обратно ему уже закрыт.

Отречение Кардавы больно ударило по позициям и самого Кушнера, поскольку Кардава всегда являлся одним из его главных покровителей. Один влиятельный законник Мераб Бахия - Баха-Баха сказал тогда: - Вор рождается и умирает на сходке, а Кушнеров родился в телефонной будке. Это толстый намёк на то, что по самому Кушнерову не было сходки, просто Хасан сказал тому по телефону, что он вор.

В то самое время, когда Кардава сотрудничал с администрацией и посещал церковь в санчасти ИК-15 Могилёва, туда же посадили его протеже Рашада Исмаилова. Но встречать Гяджинского подобающе белорусских арестантов Кушнер уже не просил.

Саша Кушнер и Рашад Гянджинский в Турции Фото © primecrime.ru