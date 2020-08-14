Мать вела трогательный блог в память о погибшей 4-летней дочке, пока не призналась в ужасном

В семье Стефани Смит из Алабамы, США, произошла трагедия. Погибла её четырёхлетняя дочка. Женщина позвонила в полицию и сообщила, что обнаружила девочку уже без сознания, якобы та задохнулась, застряв между кроватью и стеной. Судмедэксперт тогда не смог установить точную причину смерти ребёнка, пишет Metro.

Фото © Instagram / msmocknbyrd, Twitter / WBRCnews

Много месяцев Стефани горевала, изливая свою боль на странице в "Инстаграме". Она выкладывала трогательные фото с дочкой, писала, что не может пережить её смерть и жалеет, что девочка "не забрала её с собой".

Надеюсь, ты знала, насколько важна для меня. Ты была и остаёшься моим миром. Я без тебя пропаду. <...> Я хочу лечь рядом с твоей могилой и никогда не покидать её. <...> Жаль, что ты не забрала меня с собой. Я не хочу быть здесь без тебя Стефани Смит

Фото © Instagram / msmocknbyrd

При этом в одном из постов американка ответила на внезапно появившиеся слухи о том, что она убила свою дочь. Стефани активно опровергала обвинения, отмечая, что сама нуждается в ответе на вопрос о том, что на самом деле произошло с её ребёнком. "Так странно, что люди фактически обвинили меня в её убийстве. <...> Её смерть остаётся загадкой. И я не могла ни предвидеть этого, ни предотвратить, точно так же, как не могла спасти дочку", — написала она.

Фото © Instagram / msmocknbyrd