В Москве арестовали криминального авторитета, которого ранее освободили в Белоруссии

Воры под присмотром. Как Лукашенко перед выборами криминал приручал Лукашенко сделал непримиримую борьбу с криминалом одним из оснований своей власти. Однако в Белоруссии есть и воры в законе, и смотрящие, и сходки. Лайф разбирался в особенностях воровского мира республики и выяснил, почему криминалитет не выступил на стороне оппозиции во время недавних беспорядков.