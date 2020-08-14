В Москве арестовали криминального авторитета, которого ранее освободили в Белоруссии

Преображенский суд Москвы до 13 октября арестовал криминального авторитета Рашада Исмаилова (Гянджинского). В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии".
В 2018 году Гянджинского задержали по прибытии в Белоруссию. Его признали виновным в использовании поддельных документов и незаконном провозе оружия и осудили на 10 лет лишения свободы. В августе 2020 года Верховный суд республики постановил досрочно освободить 42-летнего азербайджанского криминального авторитета.
Воры под присмотром. Как Лукашенко перед выборами криминал приручалЛукашенко сделал непримиримую борьбу с криминалом одним из оснований своей власти. Однако в Белоруссии есть и воры в законе, и смотрящие, и сходки. Лайф разбирался в особенностях воровского мира республики и выяснил, почему криминалитет не выступил на стороне оппозиции во время недавних беспорядков.
Однако СК России накануне возбудил в отношении вора в законе уголовное дело по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии", и сегодня Гянджинского уже передали российской стороне. Напомним, наказание по этой статье УК РФ предполагает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.