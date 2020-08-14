Названы регионы — лидеры по количеству жителей с вредными привычками

Больше половины россиян подрывают собственное здоровье вредными привычками и неправильным питанием. Антилидерами по числу таких жителей являются Воронежская, Ленинградская, Мурманская и Свердловская области. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора за 2019 год.
Губят здоровье несбалансированным питанием, алкоголем и табаком также жители Хакасии, Удмуртии, Камчатского края, Приморья и Еврейской автономной области. Обратная картина наблюдается на Алтае, в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии, Туве, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Чукотском автономном округе.
На правильный образ жизни влияют этнокультуральные особенности субъекта, в котором он живёт, считает зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. По его мнению, также многое зависит от воспитания.
— Например, живут русские люди в какой-то республике, где они невольно впитывают образ жизни. Он и русский, но тем не менее он впитывает те ценности, которые прививаются в этом микросоциуме, в этой деревне. Или какой-то человек попадает в такие условия, где принято пьянствовать, поэтому и ценности такие же. Поэтому очень важная роль сегодня у воспитания, — объяснил Говорин.
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