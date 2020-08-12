Шойгу и Дегтярёв посетили заводы Хабаровского края. Регион получит 630 млрд гособоронзаказа

Министр обороны России Сергей Шойгу вместе с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым посетили производственные площадки судостроительного и авиационного заводов в Комсомольске-на-Амуре. После изучения готовности предприятий к выполнению крупных оборонных заказов, представители военного ведомства выступили за заключение договора на строительство шести современных корветов и многофункциональных истребителей Су-35с. Ожидаемая сумма госконтракта составляет 630 миллиардов рублей.

— По поручению Верховного главнокомандующего, Президента России Владимира Путина в следующем году мы планируем заключить с предприятием долгосрочный контракт на строительство шесть корветов до 2028 года. Таким образом, в край на реализацию гособоронзаказа будет направлено до 630 млрд рублей. Сумма огромная. Надеюсь, что судостроители сделают всё, чтобы контракт был выполнен, — отметил глава ведомства Сергей Шойгу.

В свою очередь врио главы региона отметил наличие подобных заказов — в первую очередь заслуга жителей Комсомольска-на-Амуре, которые своим трудом доказали, что могут производить современную технику и выполнять большие производственные планы.

— Шойгу привёз заказ на Амурский судостроительный завод и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод. Шесть корветов и несколько десятков Су-35. Это на 8-10 лет заказ. Это огромная поддержка, — сказал Дегтярёв, добавив, что контракты с военным ведомством местные предприятия подпишут в рамках форума "Армия-2020".