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Сирия одобрила расширение российской авиабазы Хмеймим

Помимо земли для России будет предоставлена также часть акватории.

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Фото © ТАСС

Российская авиабаза Хмеймим, расположенная в сирийской провинции Латакия, будет расширена для строительства ещё одного объекта. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В Сирии погиб российский генерал-майор

Ещё двое военнослужащих получили ранения.

Сирийская Арабская Республика выражает согласие на передачу РФ участка земли и акватории в провинции, — говорится в документе.

Отмечается, что на новой территории будет размещён медицинско-реабилитационный центр российской авиационной группы. Участок площадью восемь гектаров будет передан в пользование на безвозмездной основе на весь срок действия соответствующих двусторонних соглашений.

Ранее Лайф сообщал, что американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу.

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