Сирия одобрила расширение российской авиабазы Хмеймим

Российская авиабаза Хмеймим, расположенная в сирийской провинции Латакия, будет расширена для строительства ещё одного объекта. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

— Сирийская Арабская Республика выражает согласие на передачу РФ участка земли и акватории в провинции, — говорится в документе.

Отмечается, что на новой территории будет размещён медицинско-реабилитационный центр российской авиационной группы. Участок площадью восемь гектаров будет передан в пользование на безвозмездной основе на весь срок действия соответствующих двусторонних соглашений.