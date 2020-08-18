Американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Американская военная база в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает сирийское агентство телерадиовещания (SANA).

По его данным, атака произошла на базу в районе нефтяного месторождения Коноко. Было выпущено несколько снарядов. Есть ли пострадавшие и повреждения, неизвестно. Также пока не ясно, кто стоит за нападением.

В последние месяцы в СМИ регулярно появляются сообщения о нападениях на базы США, незаконно расположенные в сирийских провинциях Эль-Хасака и Дейр-эз-Зор. Однако в Пентагоне эту информацию не подтверждают.

Основные силы американских военных в Сирии расположены вокруг месторождений нефти и газа. Сирийские власти неоднократно заявляли, что присутствие в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные нормы.