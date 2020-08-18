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Эксперт предупредил россиян о росте цен на автомобили

Он опроверг сообщения о дефиците машин в салонах.

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Автоэксперт Игорь Моржаретто предупредил россиян о повышении цен на автомобили в течение 2020 года. Он отметил, что сейчас наилучший момент для покупки, несмотря на нетипичный для лета повышенный спрос, поскольку стоимость неизбежно поползёт вверх.

Кроме того, Моржаретто опроверг сообщения СМИ о дефиците машин в автосалонах. Он добавил, что заводы после трёхмесячного простоя выходят на докарантинный уровень производства, однако не пытаются забить склады полностью и работают с осторожностью, в основном под заказ.

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Как это будет работать в России, пока никто не знает.

Дефицит этот только для тех людей, кто хочет немедленно купить и уехать, но таких людей достаточно мало, — сказал эксперт в эфире НСН.

Он подчеркнул, что к концу года продажи упадут минимум на 20%, поскольку сейчас рынок уже стабилизировался. Это неизбежно заставит салоны поднять стоимость авто.

Кроме того, мы понимаем, что цены будут расти однозначно, а потому сейчас неплохое время для покупки автомобиля, заключил Моржаретто.

Ранее были названы самые проблемные автомобили на вторичном рынке.

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