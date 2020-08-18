Эксперт предупредил россиян о росте цен на автомобили

Автоэксперт Игорь Моржаретто предупредил россиян о повышении цен на автомобили в течение 2020 года. Он отметил, что сейчас наилучший момент для покупки, несмотря на нетипичный для лета повышенный спрос, поскольку стоимость неизбежно поползёт вверх.

Кроме того, Моржаретто опроверг сообщения СМИ о дефиците машин в автосалонах. Он добавил, что заводы после трёхмесячного простоя выходят на докарантинный уровень производства, однако не пытаются забить склады полностью и работают с осторожностью, в основном под заказ.

— Дефицит этот только для тех людей, кто хочет немедленно купить и уехать, но таких людей достаточно мало, — сказал эксперт в эфире НСН.

Он подчеркнул, что к концу года продажи упадут минимум на 20%, поскольку сейчас рынок уже стабилизировался. Это неизбежно заставит салоны поднять стоимость авто.

— Кроме того, мы понимаем, что цены будут расти однозначно, а потому сейчас неплохое время для покупки автомобиля, — заключил Моржаретто.