Злая шутка посткарантина: в российских автосалонах спрос превысил предложение

Российские автосалоны попали в сложное положение: возросший спрос на новые машины после завершения карантина превысил предложение, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на авторетейлеров.

В годовом выражении покупателей стало больше на 7%, и это сыграло злую шутку с дилерами, им просто нечем торговать как в массовом, так и в премиальном сегменте. Раскуплены базовые комплектации, нехватка наблюдается по всем брендам — как отечественным, так и зарубежным.

— Работаем в дефиците. Тут сработали и отложенный спрос, и приостановка работы производителей во время карантина, и новые программы господдержки стимулировали спрос, — отмечают авторетейлеры.

Нехватка начала ощущаться уже во второй половине июля по всем регионам России. Сейчас автосалоны распродают машины, закупленные до карантина, но новых поставок пока не планируется: сначала заводы простаивали два месяца, а теперь уходят на плановые каникулы.

Дилеры надеются, что ситуация выправится к концу сентября, иначе может произойти очередное падение спроса. Во многом нормализация продаж будет зависеть от ценовой политики компаний и покупательной способности россиян.