"Это дебильный режим". В Барнауле таксист отказался везти пассажирку в медицинской маске — видео

Видео © VK/ Инцидент Барнаул

В Барнауле таксист отказался везти пассажирку в медицинской маске, об этом рассказала сама девушка. Видео опубликовано в группе "ВКонтакте" "Инцидент Барнаул".

По словам пассажирки, сначала водитель перепутал адрес, а после заявил, что и вовсе не повезёт её из-за защитного средства. Мужчина не внял словам клиентки о том, что сейчас везде масочный режим и все носят маски.

— Я больных не вожу. Если вы в наморднике, значит, вы больная, — пояснил своё решение шофёр.

Кроме того, водитель назвал масочный режим дебильным и усомнился в том, что он действительно был введён. Таксист спросил у девушки, видела ли она лично подписанный закон. Людей, соблюдающих антикоронавирусные меры, он назвал придурками.

Девушка потребовала отменить поездку, на что таксист сказал, что не будет этого делать, пока она не выйдет из машины. Водитель выказал намерение ждать до победного, поскольку никуда не торопится. Пассажирка позвонила в службу поддержки, в это время мужчина пригрозил, по её словам, увезти "далеко и надолго" и потребовал заплатить за ожидание.

После этого мужчина тронулся с места и в итоге высадил жительницу Барнаула на проезжей части. Та выбежала из машины, назвав шофёра неадекватным, а он, как отметила потерпевшая, бросился за ней и ударил по голове так, что слетели очки.

В программе таксист отметил, что поездка завершена, у девушки с карты списались деньги. После этого ей перезвонил менеджер, пообещал оформить жалобу и провести с водителем разъяснительную беседу. Он посоветовал в случае иных претензий обращаться в правоохранительные органы.