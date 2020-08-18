Сомнолог объяснила, как запрограммировать себя на идеальное пробуждение

Необходимо пробуждаться в правильный момент, чтобы почувствовать себя выспавшимся и бодрым. Об этом рассказала невролог-сомнолог Елена Царёва.

По словам доктора, определить нужное время можно с помощью медицинской процедуры полисомнография. Это исследование даст информацию о функционировании различных систем организма во сне. Идеальным моментом станет завершение сонного цикла, когда заканчивается сновидение.

— Тогда наш пульс, температура, давление и уровень кортизола выше. В этот момент мы готовы к пробуждению как никогда. Именно поэтому вам под утро становится жарче и хочется откинуть одеяло, распахнуть его, — приводит её слова радио Sputnik.

В домашних условиях провести полисомнографию невозможно. Заменить её можно с помощью умных часов или фитнес-браслетов, однако результат всё равно будет недостаточно точным, так как при медицинской процедуре используется 14 каналов определения стадии сна, а в устройствах их значительно меньше.

Тем не менее есть и более простой вариант программирования — нужно вставать в одно и то же время. Главное при этом — проявить настойчивость и силу воли, заключила сомнолог.