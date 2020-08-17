"Получим скучную социалистическую страну". Трамп обозначил будущее США с Байденом

Президент США Дональд Трамп считает, что в случае победы демократа Джо Байдена на предстоящих выборах Штаты станут "скучной социалистической страной".

Выступая на митинге перед сторонниками в Миннесоте, американский лидер вновь раскритиковал телекомпанию Fox News, которая, как считается, симпатизирует именно ему.

— Знаете, что произойдёт, если мы не выиграем? У них всё пойдёт прахом, как и у всех других СМИ. Никто не захочет освещать Сонного Джо. Мы получим очень скучную социалистическую страну, — отметил хозяин Овального кабинета.

Трамп также назвал Байдена "марионеткой левых экстремистов" и отметил, что он разрушит "нынешнее беспрецедентное восстановление экономики" страны.