"Получим скучную социалистическую страну". Трамп обозначил будущее США с Байденом

Президент США Дональд Трамп считает, что в случае победы демократа Джо Байдена на предстоящих выборах Штаты станут "скучной социалистической страной".
Выступая на митинге перед сторонниками в Миннесоте, американский лидер вновь раскритиковал телекомпанию Fox News, которая, как считается, симпатизирует именно ему.
— Знаете, что произойдёт, если мы не выиграем? У них всё пойдёт прахом, как и у всех других СМИ. Никто не захочет освещать Сонного Джо. Мы получим очень скучную социалистическую страну, — отметил хозяин Овального кабинета.
"Экономит много времени". Трамп придумал общее прозвище для Обамы и БайденаРанее глава Белого дома неоднократно называл своего оппонента по будущим выборам Сонный Джо.
Трамп также назвал Байдена "марионеткой левых экстремистов" и отметил, что он разрушит "нынешнее беспрецедентное восстановление экономики" страны.
Ранее Джо Байден назвал кандидатуру на пост вице-президента США, Трамп удивился и раскритиковал этот выбор.