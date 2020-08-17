Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Получим скучную социалистическую страну". Трамп обозначил будущее США с Байденом

Американский лидер назвал своего оппонента "марионеткой левых экстремистов".

87

Президент США Дональд Трамп считает, что в случае победы демократа Джо Байдена на предстоящих выборах Штаты станут "скучной социалистической страной".

Выступая на митинге перед сторонниками в Миннесоте, американский лидер вновь раскритиковал телекомпанию Fox News, которая, как считается, симпатизирует именно ему.

Знаете, что произойдёт, если мы не выиграем? У них всё пойдёт прахом, как и у всех других СМИ. Никто не захочет освещать Сонного Джо. Мы получим очень скучную социалистическую страну, — отметил хозяин Овального кабинета.

"Экономит много времени". Трамп придумал общее прозвище для Обамы и Байдена

Ранее глава Белого дома неоднократно называл своего оппонента по будущим выборам Сонный Джо.

Трамп также назвал Байдена "марионеткой левых экстремистов" и отметил, что он разрушит "нынешнее беспрецедентное восстановление экономики" страны.

Ранее Джо Байден назвал кандидатуру на пост вице-президента США, Трамп удивился и раскритиковал этот выбор.

Выбор редакции

Loading...