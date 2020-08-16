"Хуже, чем CNN". Трамп раскритиковал "любимый" телеканал

Президент США Дональд Трамп раскритиковал симпатизирующий Белому дому телеканал Fox News, заявив, что он стал "хуже, чем CNN", с которым у американского лидера давняя конфронтация.
— Fox News стало невозможно смотреть днём по выходным. Это даже хуже, чем канал фейковых новостей CNN, — написал Трамп в "Твиттере".
Трамп назвал крупнейшую проблему в миреГлава Белого дома отметил, что ведётся работа по урегулированию этого вопроса.
Американский лидер призвал обратить внимание на канал OANN (One America News Network), подчеркнув, что он делает "честную и сбалансированную" работу.
Fox News, принадлежащий американо-австралийскому бизнесмену Руперту Мёрдоку, пользуется расположением в Белом доме. Сам Трамп поддерживает приятельские отношения с некоторыми ведущими канала. Тем не менее с конца прошлого года он начал критиковать СМИ как за конкретные передачи, так и за общую риторику.
В свою очередь CNN и другие либеральные американские каналы, такие как NBC и ABC, регулярно подвергаются критике со стороны Трампа.
Ранее Трамп обвинил демократов США во вмешательстве в американские выборы.