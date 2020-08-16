Ракета взорвалась в "зелёной зоне" Багдада вблизи Посольства США

В районе "зелёной зоны" Багдада, где располагаются государственные учреждения и иностранные дипмиссии, включая Посольство США, разорвалась ракета. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
По данным СМИ, в результате инцидента нет пострадавших и существенных разрушений. Также отмечается, что силы безопасности Ирака обнаружили на месте запуска ракетную установку с ещё двумя снарядами, готовыми к стрельбе.
В Ираке подорвали транспорт, перевозивший военную технику СШАОтветственность за нападение никто не взял.
В последнее время "зелёная зона" часто подвергается обстрелам. Один из таких инцидентов произошёл, когда в центре Багдада находился глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.