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Ракета взорвалась в "зелёной зоне" Багдада вблизи Посольства США

Иракские силы безопасности обнаружили на месте запуска ещё два снаряда, готовых к стрельбе.

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Фото © Twitter / U.S. Embassy Baghdad

В районе "зелёной зоны" Багдада, где располагаются государственные учреждения и иностранные дипмиссии, включая Посольство США, разорвалась ракета. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным СМИ, в результате инцидента нет пострадавших и существенных разрушений. Также отмечается, что силы безопасности Ирака обнаружили на месте запуска ракетную установку с ещё двумя снарядами, готовыми к стрельбе.

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Ответственность за нападение никто не взял.

В последнее время "зелёная зона" часто подвергается обстрелам. Один из таких инцидентов произошёл, когда в центре Багдада находился глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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