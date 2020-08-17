"Экономит много времени". Трамп придумал общее прозвище для Обамы и Байдена

Президент США Дональд Трамп придумал общее прозвище для экс-лидера страны Барака Обамы и своего соперника по предвыборной гонке Джо Байдена.
Хозяин Овального кабинета, выступая на митинге в Миннесоте перед сторонниками, в очередной раз выразил недовольство политикой своего предшественника, который, по его словам, не учитывал интересы рабочего класса.
Трамп заявил, что считает Байдена "политическим слабаком"По мнению главы Белого дома, его главный соперник на предстоящих президентских выборах не смог ничего сделать за 40 лет политической карьеры.
— Это были Обама и Байден. Обайден, как я их называю, если коротко. Мне нравится этот термин, он экономит много времени, — сказал Трамп.
Ранее американский лидер неоднократно называл своего соперника по предвыборной гонке Сонный Джо, а в июле заявил, что в случае победы на выборах Байден уничтожит США и превратит Штаты в Венесуэлу.