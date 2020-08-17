"Экономит много времени". Трамп придумал общее прозвище для Обамы и Байдена

Президент США Дональд Трамп придумал общее прозвище для экс-лидера страны Барака Обамы и своего соперника по предвыборной гонке Джо Байдена.

Хозяин Овального кабинета, выступая на митинге в Миннесоте перед сторонниками, в очередной раз выразил недовольство политикой своего предшественника, который, по его словам, не учитывал интересы рабочего класса.

— Это были Обама и Байден. Обайден, как я их называю, если коротко. Мне нравится этот термин, он экономит много времени, — сказал Трамп.