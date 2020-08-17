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Пьяный сын экс-депутата Госдумы устроил гонки с экипажем ДПС в Кирове — видео

Во время погони молодой человек несколько раз проскочил на красный свет и чудом избежал ряда аварий.

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Видео © LIFE

В Кирове на Октябрьском проспекте сотрудники ДПС задержали пьяного сына экс-депутата Госдумы Сергея Доронина Тимура.

Утром 16 августа 23-летний молодой человек ехал на "Тойоте-Лэндкрузер" в состоянии алкогольного опьянения и за несколько минут нарушил сразу несколько правил дорожного движения. Он проигнорировал требование инспектора ДПС остановиться, началась погоня, в ходе которой машина нарушителя несколько раз проехала на красный сигнал светофора.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с видеорегистратора, на которых сотрудники патрульной службы преследуют Тимура Доронина. Он на большой скорости пытается уехать от них по улицам Кирова, не тормозит на перекрёстках и едва не провоцирует аварии. На пересечении с улицей Труда все три ряда автомобилей перекрывают движение, и "тойоту" удаётся задержать.

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При проверке документов нарушитель заметно нервничал, от медосвидетельствования он отказался.

Нарушителя посадили в автомобиль ДПС, на вопросы он отвечать отказался. Инспекторы составили ряд протоколов: за неподчинение требованиям остановки, вождение в состоянии алкогольного опьянения, езду против одностороннего движения и тонировку. Машину погрузили на эвакуатор, а водителя доставили в отдел ГИБДД.

Перед законом все должны быть равны, а такого, что кто-то ровнее, — быть не должно. Да, наверное, я бы мог попытаться замять эту ситуацию, но будет ли из этого толк и принесёт ли это пользу нарушителю? Уверен, что нет, — заявил отец Тимура Сергей Доронин, комментируя происшествие.

Теперь нарушителя ждёт судебное разбирательство. Ему грозит не только лишение прав, но и солидный штраф.

Ранее внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев за рулём элитного автомобиля Porshe Panamera врезался в иномарки, следовавшие по встречной полосе. В его крови обнаружили 0,74 промилле алкоголя, хотя мужчина утверждает, что в момент аварии был трезв, а причиной ДТП стала травма ноги. Также оказалось, что нарушитель уже был лишён водительских прав. Авария обошлась без жертв, однако позже Ишаев напал на журналистов за вопросы о ДТП.

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