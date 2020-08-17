Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Экс-офицер ЦРУ арестован в США по подозрению в шпионаже в пользу Китая

Ему грозит пожизненный срок заключения.

32

Фото © Pixabay

Бывший офицер ЦРУ арестован по подозрению в шпионаже на Китай, об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

67-летний Александр Юк Чинг Ма оказался под стражей 14 августа 2020 года по обвинению в сговоре со своим родственником, который также ранее работал в разведуправлении, с целью передачи секретной информации спецслужбам КНР. Утром 17 августа была раскрыта уголовная жалоба, содержащая обвинение.

Это предательство никогда не стоит того. Сразу же или через много лет после того, как они подумали, что им это сошло с рук, мы найдём этих предателей и предадим их правосудию. Для китайских спецслужб эти люди — расходный материал. Для нас это печальные, но срочные напоминания о необходимости сохранять бдительность, сказал помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Демерс.

Ма родился в Гонконге. Согласно судебным документам, он работал в ЦРУ с 1982 по 1989 год, имел допуск к информации под грифом "Совершенно секретно" и подписал многочисленные соглашения о неразглашении, в которых признал свою ответственность и постоянную обязанность защищать гостайну. После завершения карьеры в разведведомстве он жил и работал в Шанхае, а в 2001 году переехал на Гавайи.

СМИ: Власти Ирана казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и передаче данных о Сулеймани

Отмечается, что дело против него было начато ещё до гибели генерала.

По данным следствия, в марте 2001 года Ма и его родственник впервые встретились с китайской разведкой. Отмечается, что бывшие сотрудники ЦРУ передали информацию о персонале и операциях управления, а также методах сокрытия сообщений. Часть встречи была снята на видео, в том числе тот момент, на котором можно увидеть, как Ма получает и пересчитывает 50 000 долларов наличными за предоставленные секреты.

В августе 2020 года во время встречи с сотрудником ФБР, выдававшим себя за китайского разведчика, Ма снова взял деньги за свою прошлую шпионскую деятельность. Позже состоялась ещё одна встреча, на которой он выразил готовность и дальше продолжать помогать китайскому правительству, якобы заявив, что хочет, чтобы родина преуспела.

Теперь экс-агент предстанет перед судом, максимальное наказание, которое ему грозит, — пожизненный срок. Расследование продолжается.

Ранее военнослужащего ВМС США заподозрили в шпионаже в пользу России.

Выбор редакции

Loading...