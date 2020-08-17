Экс-офицер ЦРУ арестован в США по подозрению в шпионаже в пользу Китая

Бывший офицер ЦРУ арестован по подозрению в шпионаже на Китай, об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

67-летний Александр Юк Чинг Ма оказался под стражей 14 августа 2020 года по обвинению в сговоре со своим родственником, который также ранее работал в разведуправлении, с целью передачи секретной информации спецслужбам КНР. Утром 17 августа была раскрыта уголовная жалоба, содержащая обвинение.

— Это предательство никогда не стоит того. Сразу же или через много лет после того, как они подумали, что им это сошло с рук, мы найдём этих предателей и предадим их правосудию. Для китайских спецслужб эти люди — расходный материал. Для нас это печальные, но срочные напоминания о необходимости сохранять бдительность, — сказал помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Демерс.

Ма родился в Гонконге. Согласно судебным документам, он работал в ЦРУ с 1982 по 1989 год, имел допуск к информации под грифом "Совершенно секретно" и подписал многочисленные соглашения о неразглашении, в которых признал свою ответственность и постоянную обязанность защищать гостайну. После завершения карьеры в разведведомстве он жил и работал в Шанхае, а в 2001 году переехал на Гавайи.

По данным следствия, в марте 2001 года Ма и его родственник впервые встретились с китайской разведкой. Отмечается, что бывшие сотрудники ЦРУ передали информацию о персонале и операциях управления, а также методах сокрытия сообщений. Часть встречи была снята на видео, в том числе тот момент, на котором можно увидеть, как Ма получает и пересчитывает 50 000 долларов наличными за предоставленные секреты.

В августе 2020 года во время встречи с сотрудником ФБР, выдававшим себя за китайского разведчика, Ма снова взял деньги за свою прошлую шпионскую деятельность. Позже состоялась ещё одна встреча, на которой он выразил готовность и дальше продолжать помогать китайскому правительству, якобы заявив, что хочет, чтобы родина преуспела.

Теперь экс-агент предстанет перед судом, максимальное наказание, которое ему грозит, — пожизненный срок. Расследование продолжается.