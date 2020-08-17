Трамп назвал Путина шахматистом мирового уровня наряду с Си Цзиньпином и Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина шахматистом мирового уровня наряду с руководителями Китая, КНДР и Турции. Американский лидер подчеркнул, что его политический оппонент Джо Байден не сможет встать с ними наравне, если одержит победу на выборах.

— Если он станет президентом, ему придётся иметь дело с председателем Китая Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным, президентом Турции [Реджепом] Эрдоганом и Ким Чен Ыном в Северной Корее. Ему придётся иметь дело с очень умными людьми, и ему придётся иметь дело с шахматистами мирового класса, когда он будет общаться с лидерами этих стран, — сказал глава Белого дома во время выступления перед своими сторонниками в штате Висконсин, трансляцию которого вели американские новостные каналы.