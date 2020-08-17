В Подмосковье приземлился самолёт с 26 российскими детьми, вывезенными из Сирии

"Домой любой ценой и побыстрее!" Лайф показал, как встречают вывозные рейсы из-за рубежа Слабоумие и отвага, обильно приправленные национальным соусом русского авось... И всё это в условиях ещё далеко не утихшей инфекции коронавируса. Кто, как и почему плюёт на эпидемиологическую безопасность?