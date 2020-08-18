В Подмосковье приземлился самолёт с 26 российскими детьми, вывезенными из Сирии

Это первый вывозной рейс после перерыва, вызванного антикоронавирусными мерами.

Самолёт Министерства обороны с российскими детьми на борту, вывезенными из Сирии, совершил посадку на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Всего на родину при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой было возвращено 26 российских детей, находившихся в приютах Дамаска. Этот рейс стал первым после перерыва, вызванного мерами, принятыми в связи с пандемией коронавируса.

Отмечается, что детей во время полёта сопровождали врачи, а на всех этапах эвакуации выполнены рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава. С аэродрома ребят отвезут в один из подмосковных центров обсервации, где после карантинных мероприятий они будут переданы родственникам.

Всего из зон боевых действий на Ближнем Востоке в Россию вернулось уже 157 детей — 35 из Сирии и 122 из Ирака.