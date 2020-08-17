"Интер" уничтожил "Шахтёр" и сыграет с "Севильей" в финале Лиги Европы

Миланский "Интер" разгромил донецкий "Шахтёр" в полуфинальном матче Лиги Европы и стал вторым финалистом турнира. Встреча завершилась со счётом 5:0.

На 19-й минуте первый гол во встрече забил форвард Лаутаро Мартинес. Однако больше поразить ворота соперника в первом тайме итальянцы не смогли.

Основные события развернулись во второй половине второго тайма, когда в течение 20 минут Мартинес оформил дубль, а Данило Д'Амброзио и Ромелу Лукаку, также отличившийся дважды, довели дело до разгромного счёта.

В финале, который пройдёт на стадионе "Рейн Энерги" в Кёльне 21 августа, "Интер" встретится с "Севильей", обыгравшей 16 августа "Манчестер Юнайтед".

Это первый еврокубковый финал для "нерадзурри" со времени триумфа в Лиге чемпионов в 2010 году. Тогда "Интер" под руководством Жозе Моуринью обыграл "Баварию". Кроме того, впервые в XXI веке клуб, представляющий Италию, дошёл до решающего матча Лиги Европы / Кубка УЕФА. В 1999 году это удалось "Парме". На стадионе "Лужники" она крупно обыграла "Марсель" и завоевала титул.