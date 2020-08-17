Фанаты московских команд скандировали "Живе Беларусь", но задержали только армейских. Во 2-м туре были и другие скандалы

Задержания фанатов

Тема протестов в Белоруссии просочилась и в российский футбол. Нападающий ЦСКА Илья Шкурин до матча с "Тамбовом" заявил, что отказывается выступать за национальную сборную, пока "действует режим Лукашенко". А непосредственно на поле он стал главным героем встречи, забив победный мяч.

Болельщики армейского клуба встретили гол уроженца Витебска скандированием: "Живе Беларусь!" По словам адвоката Леонида Соловьёва, именно эти кричалки стали причиной задержания 15 фанатов ЦСКА после игры. Их обвиняют в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Возможное наказание — денежный штраф и временный запрет на посещение стадионов. Болельщика с бело-красно-белым флагом и вовсе задержали на 15 суток, остальных ждёт суд 9 сентября.

Аналогичные плакаты были замечены и на стадионе "Спартака", а динамовские фанаты тоже скандировали: "Живе Беларусь!" — но в этих случаях обошлось без задержаний.

Судейский беспредел

На этот раз "Спартак" не страдал от несправедливых пенальти и даже победил, но без обсуждаемых судейских ошибок во втором туре Российской премьер-лиги не обошлось. Если бы Леонид Слуцкий не отбывал дисквалификацию за жёсткую критику арбитров после игры с "Локо", он бы наверняка нашёл пару ласковых для судей матча "Рубина" и "Урала". В этой игре было два удаления и два пенальти, и не все очевидные. Например, пенальти в ворота екатеринбуржцев арбитры назначили после просмотра видеоповтора, но красную карточку футболисту "Рубина", которая, по сути, случилась после этого момента, не отменили.

В матче "Ростова" и "Зенита" тоже были эпизоды, заслуживающие дополнительного обсуждения. Первый гол питерцы забили после пенальти, назначенного за игру рукой. Но эксперты уверены, что в таком случае одиннадцатиметровый назначать не следовало.

По новым правилам 11-метровый в ворота "Ростова" в матче с "Зенитом" назначать не стоило. Мяч попадает в рукав игроку "Ростова", а не в голую руку. Это не пенальти, следовало продолжить игру. Даже если после попадания мяча в рукав мяч бы отлетел в кисть, то нужно продолжать игру Игорь Федотов Бывший арбитр

Без отмены гола "Спартака", конечно, тоже не обошлось. Строго говоря, даже двух: одного — из-за игры рукой, другого — из-за офсайда. Но красно-белые всё же забили два чистейших мяча, поэтому на этот раз можно обойтись и без разговора о судействе. Тем более что Александр Шмурнов пока ещё отдыхает от эфиров.

Миранчуку пора в Европу

"Локомотив" снова выиграл, и снова благодаря усилиям Алексея Миранчука. В эпизоде с голом в ворота "Краснодара" полузащитник продемонстрировал всё своё мастерство, одним движением и обработав мяч, и избавившись от опеки.

На данный момент это самый желанный российский футболист. Миранчука в свои ряды хотят заполучить "Ювентус", "Аталанта" и "Милан". Согласно последней информации, клуб из модной столицы готов выложить за Алексея 10–15 миллионов евро. Сам игрок якобы тоже не прочь носить красно-чёрную футболку и играть в одной команде со Златаном Ибрагимовичем, но пока не понятно, отпустит ли "Локомотив" свою главную звезду за такие деньги.

Что ещё нужно знать?

Алан Дзагоев снова получил травму. На 27-й минуте матча против "Тамбова" самый хрустальный игрок в истории России был вынужден уйти с поля.

Вице-чемпион мира Деян Ловрен забил первый гол за "Зенит". Для хорватского защитника это первый мяч за восемь с лишним месяцев. Последний раз он зажигал свою фамилию на табло в игре "Ливерпуль" — "Наполи" 28 ноября 2019 года.

"Ротор" сыграл вничью с "Динамо" (0:0) и заработал первые очки после возвращения в элитный дивизион. Последний раз это случалось в 2004 году, и в соперниках тоже были динамовцы.

В матче против "Уфы" футболисты "Арсенала" заработали две красные карточки. Команду подвели братья Кангва — Кингс и Эванс. Для обоих игроков это первые красные карточки в карьере. "Арсенал" в итоге проиграл этот матч со счётом 2:3.

После двух туров в лидерах три команды: "Зенит", "Локомотив" и ЦСКА, которые пока не теряют очки. Последний раз такое троевластие в таблице было в сезоне 2015/2016. Чемпионом России тогда стал московский ЦСКА.

Результаты тура