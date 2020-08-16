Самый дорогой школьник России. Как 15-летний футболист жжёт в лучшей лиге мира

В феврале 2019 года о футболисте клуба "Чертаново" Сергее Пиняеве говорили все спортивные паблики. То, какие голы забивал тогда ещё 14-летний парень, поражало всех без исключения! Видео с его голами набирали миллион просмотров в Интернете. А самого нападающего прозвали "русским Месси" и "игроком круче Аршавина" — он тоже не слишком высокого роста (167 см), но очень техничный.

"Манчестер Юнайтед" даже забронировал Пиняева на четыре года вперёд. По закону ФИФА нельзя продавать футболиста до 18 лет в иностранный клуб, поэтому в течение этого времени он будет ездить на стажировки. Во время первой своей поездки в Манчестер он познакомился с игроками основного состава, а также принял участие в выставочном матче за юношескую команду МЮ, где забил пять голов.

И вот спустя почти полтора года он вновь напомнил о себе: Пиняев дебютировал во взрослом футболе. Клуб "Чертаново" внёс свой молодой талант в заявку на сезон в ФНЛ. И, кажется, не зря. 15-летний форвард наравне со взрослыми мужиками играет и приносит результат! За три матча в Футбольной национальной лиге он сделал две передачи, а также забил гол в ворота "Иртыша".

При этом во всех трёх матчах он выходил лишь на замену: в матче со "Спартаком-2" он на поле провёл всего 28 минут, с "Томью" — 33, а уже с "Иртышом" он отыграл целиком второй тайм.

И этот гол Пиняева "Иртышу" стал самым "молодым" в истории ФНЛ. Он забил его в возрасте 15 лет 9 месяцев и 10 дней! До этого момента рекорд принадлежал игроку "Зенита-2" Даниилу Шамкину, который в марте 2019 года отличился в возрасте 16 лет 11 месяцев и 3 дней.

"Манчестер Юнайтед", кстати, успел поздравить Пиняева с дебютом во взрослом футболе. Скаут английского клуба присутствовал на дебютном матче в ФНЛ и воочию наблюдал за успехом Пиняева.

Самое интересное, что стоимость 15-летнего форварда прямо сейчас, по данным Transfermarkt, составляет 200 тысяч евро, а это, между прочим, шестой показатель в мире. Самым дорогим футболистом 2004 года рождения является игрок турецкого "Кайсериспора" Эмре Демир. Его стоимость оценивается в 900 тысяч евро.