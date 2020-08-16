Легенда UFC Кормье вновь проиграл и лишился шанса встать в один ряд с Фёдором Емельяненко

В Дэниела Кормье верили. Верили его фанаты, верило руководство UFC, и уж наверняка в победу многолетнего капитана АКА хотелось верить его одноклубнику Хабибу Нурмагомедову. Но реальность оказалась гораздо прозаичнее… Борец олимпийского уровня за 25 минут схватки с действующим чемпионом Стипе Миочичем не смог обнажить свои козыри в виде тейкдаунов, контроля в партере и тем более в граунд-энд-паунде. Более того, американский хорват смог полностью переиграть DC в клинче у сетки, раз за разом зажимая ветерана в своих могучих тисках… Возможно, именно клинч принёс победу чемпиону.

В целом геймплан Кормье немного удивил. Заметно уступающий в росте Дэниел на протяжении всего боя искал счастья в стойке, пытаясь перерубить более искусного ударника. Дважды эта затея чуть было не обернулась для Чёрного Фёдора фиаско… В конце второго раунда Миочич зацепил соперника серией ударов с правой руки. Кормье спас гонг… А в финальном отрезке третьей пятиминутки DC пропустил удар в глаз. Удивительно, что ставшего апеллировать к рефери бойца благодушный Стипе не стал добивать. А мог бы… Чемпионские раунды прошли в обоюдно острой борьбе, но, несмотря на все старания и волю к победе, вырвать победу 41-летнему ветерану не удалось. Кормье уступил единогласным решением. А что дальше?

Рассчитывать на четвёртый поединок с Миочичем Дэниелу не стоит. Уходить из спорта дважды побеждённым — не к лицу. Ввязываться в чемпионскую гонку вряд ли разумно. DC вступает в самый сложный период своей карьеры, где каждый последующий шаг может не просто разрушить всё, что боец завоевал ранее, а попросту испепелить это… Кормье сейчас сложно как никогда. И ведь никто не скажет, как поступить правильнее всего. Никто, кроме самого Дэниела… Но поймёт это он не сразу. Ветеран очень болезненно пережил сегодняшнее поражение, сразу же по объявлении судейского вердикта покинув клетку. Не пожав даже руку выигравшего честно этот поединок Миочича… На послематчевом интервью для телеканала ESPN Кормье заявил об уходе. Но это всего лишь эмоции, и вряд ли к этим словам можно относиться слишком серьёзно. Дэниел, конечно, устал от продолжительной спортивной карьеры, многочисленных травм, и совсем скоро он станет многодетным отцом. Но великие чемпионы так не уходят. Он ещё вернётся...

В со-главном событии UFC 252 был пущен под откос оберегаемый руководством промоушена 25-летний проспект Шон О’Мэлли. Марлон Вера, по идее, должен был исполнить роль жертвенного агнца, но что-то пошло не так… На протяжении всего первого раунда, ставшего в этом противостоянии единственным, Сахарок не показал ровным счётом ничего. Абсолютно ничего. Приноровившийся к передвижениям эквадорец под занавес пятиминутки стащил Шона на канвас, закончив дело разбиванием соперника амплитудными ударами локтями в маунте.

О’Мэлли, как и предсказывали скептики, оказался абсолютно беспомощным в партере, и его наверняка постигнет судьба другого некогда любимчика Даны Уайта Сэйджа Норткатта. Смазливые личики и удары в стиле кунг-фу, увы, не совсем действенны в современном ММА против крепких бойцов с борцовским бэкграундом. Справедливости ради стоит отметить, что по ходу поединка Сахарок подвернул ногу. Этот эпизод стал ключевым, вынудив бойца сконцентрироваться не на ударах по сопернику, а на боли. Вера сполна воспользовался своим шансом…

Одним из самых ожидаемых болельщиками смешанных единоборств противостояний стал поединок в тяжёлом весе между экс-чемпионом организации Жуниором дус Сантусом и нокаутёром из Суринама Жаирзиньо Розенстрайком.

Как и предполагалось, дело было закрыто после первого же плотного попадания темнокожего мастера кикбоксинга. Правда, случилось это аж во втором раунде. Всё, что было ранее, это чрезмерная осторожность со стороны обоих бойцов и читаемые за километр попытки бразильца попасть одним единственным оверхендом… С Жаирзиньо это не сработало, а Цыгану впору уже перебираться в Bellator — в негласную лигу выдающихся пенсионеров.

Отметим также большую победу для всего грузинского ММА! Мераб Двалишвили подобрал ключи к топовому Джону Додсону и вправе рассчитывать на действительно большие имена в следующих выступлениях.

Пятая победа подряд и поединок против не "впечатляющего" Мераба Петра Яна довольно близок.

Результаты турнира

Основной кард:

Тяжёлый вес: Стипе Миочич победил Дэниела Кормье единогласным решением судей.

Легчайший вес: Марлон Вера победил Шона О’Мэлли техническим нокаутом в первом раунде.

Тяжёлый вес: Жаирзиньо Розенстрайк победил Жуниора дус Сантуса техническим нокаутом во втором раунде.

Полулёгкий вес: Дэниел Пинеда победил Гилберта Бёрнса техническим нокаутом во втором раунде.

Легчайший вес: Мераб Двалишвили победил Джона Додсона единогласным решением судей.

Предварительный кард: