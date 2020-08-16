"Они своих позиций не сдадут". Тарасова рассказала о перспективах фигуристок Трусовой и Косторной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась своим мнением о перспективах фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной, которые покинули группу Этери Тутберидзе и начали тренироваться под руководством Евгения Плющенко.

Тарасова в беседе с RT отметила, что ближайшие сезоны будут напряжёнными для спортсменок. По её словам, следующий год будет непростым для всех фигуристок, потому что в России много достойных представителей этого вида спорта.

— Уверена, что ни Саша Трусова, ни Алёна Косторная своих позиций не сдадут. Точно так же я вижу у Жени Плющенко очень большое желание добиться результата, и меня как тренера это очень радует, — подчеркнула Тарасова.

Она добавила, что сезон, в который проходят Олимпийские игры, является особенным и очень изнурительным.

— Олимпийский год — это всегда сложно. Он не бывает таким же, как предыдущие сезоны. Это большая ответственность, более жёсткая конкуренция, — поведала заслуженный тренер СССР.