Пушков назвал "ударом по авторитету" США итоги голосования в Совбезе ООН по Ирану

Провалившееся голосование по резолюции США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана — это отличный пример того, как Вашингтон оказался в "унизительной изоляции" в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Защищает саму себя". Пушков объяснил, почему Германия не откажется от "Северного потока — 2"Он назвал ряд причин не только политического, но и экономического характера.
— В Совбезе ООН провален их (американский. — Прим. Лайфа) проект резолюции о бессрочном запрете на поставки оружия Ирану. Ещё один удар по авторитету Вашингтона. От Венесуэлы до Германии, где США пытаются блокировать "Северный поток — 2", растёт сопротивление их действиям, — написал Пушков в "Твиттере".
Ранее Лайф сообщал, что Совбез ООН отклонил резолюцию США, которая продлевала действие запрета для Тегерана на продажу и покупку вооружения. Документ помимо авторов поддержала также Доминиканская Республика, против высказались Россия и Китай, остальные 11 стран воздержались.