Пушков назвал "ударом по авторитету" США итоги голосования в Совбезе ООН по Ирану

Провалившееся голосование по резолюции США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана — это отличный пример того, как Вашингтон оказался в "унизительной изоляции" в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

— В Совбезе ООН провален их (американский. — Прим. Лайфа) проект резолюции о бессрочном запрете на поставки оружия Ирану. Ещё один удар по авторитету Вашингтона. От Венесуэлы до Германии, где США пытаются блокировать "Северный поток — 2", растёт сопротивление их действиям, — написал Пушков в "Твиттере".