"Каждому надо своё". Специалист рассказала, как правильно и с пользой провести выходные

Научный сотрудник лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Мария Кравцова поделилась советами, как правильно организовать отдых в выходные дни. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
По словам специалиста, у всех людей есть свои потребности, которые стоит учитывать при планировании отдыха.
— Каждому человеку надо своё. Одному надо полежать на диване, чтобы восстановиться, а второму надо сходить куда-то. Всё зависит ещё и от того, кто с кем живёт, есть ли дети. Сложно сказать, какой способ лучше, — подчеркнула Кравцова.
У россиян старше 40 лет появился дополнительный выходнойПри этом зарплата за этот день за ними сохранится.
Она также добавила, что людям с активной жизненной позицией и тем, кто выполняет тяжёлую физическую работу, следует выбирать в выходные более спокойный отдых. А вот сотрудникам, которые трудятся в офисах, наоборот, рекомендуется активность.
— Если взять в среднем, то хорошо сделать то, чего человек не делал на неделе. Если двигался — посидеть, если много общался, то побыть в одиночестве, — поведала Кравцова.
Кроме того, специалист уверяет, что одним из наилучших вариантов для проведения выходных является приём гостей и посвящение времени детям, потому что в этих случаях умеренная активность сочетается с общением и человек успевает восстановить силы перед новой рабочей неделей.