"Каждому надо своё". Специалист рассказала, как правильно и с пользой провести выходные

Научный сотрудник лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Мария Кравцова поделилась советами, как правильно организовать отдых в выходные дни. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

По словам специалиста, у всех людей есть свои потребности, которые стоит учитывать при планировании отдыха.

— Каждому человеку надо своё. Одному надо полежать на диване, чтобы восстановиться, а второму надо сходить куда-то. Всё зависит ещё и от того, кто с кем живёт, есть ли дети. Сложно сказать, какой способ лучше, — подчеркнула Кравцова.

Она также добавила, что людям с активной жизненной позицией и тем, кто выполняет тяжёлую физическую работу, следует выбирать в выходные более спокойный отдых. А вот сотрудникам, которые трудятся в офисах, наоборот, рекомендуется активность.

— Если взять в среднем, то хорошо сделать то, чего человек не делал на неделе. Если двигался — посидеть, если много общался, то побыть в одиночестве, — поведала Кравцова.