Лето возвращается. Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда жителям российской столицы стоит ожидать улучшения погоды.

В беседе с ТАСС метеоролог отметил, что тепло придёт в Москву уже к середине следующей недели. Температура будет выше нормы на несколько градусов.

— Предварительные расчёты говорят о том, что во второй половине недели, с четверга, температура в Москве будет 25–26 градусов, а это уже выше нормы на два-три градуса, — поведал Вильфанд.

Однако, как утверждает синоптик, до этого момента жителей столицы ждут достаточно холодные ночи, которые отразятся на восприятии погоды.

— Они будут всё-таки напоминать об осени, — добавил Вильфанд.