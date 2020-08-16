Лето возвращается. Вильфанд рассказал, когда потеплеет в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда жителям российской столицы стоит ожидать улучшения погоды.
В беседе с ТАСС метеоролог отметил, что тепло придёт в Москву уже к середине следующей недели. Температура будет выше нормы на несколько градусов.
— Предварительные расчёты говорят о том, что во второй половине недели, с четверга, температура в Москве будет 25–26 градусов, а это уже выше нормы на два-три градуса, — поведал Вильфанд.
"Самая горячая ведущая прогноза погоды" разделась, чтобы показать, что и её фигура далека от идеалаХоть Янет и усердно занимается спортом, сидя на правильном питании, не всегда возможно добиться безупречного тела.
Однако, как утверждает синоптик, до этого момента жителей столицы ждут достаточно холодные ночи, которые отразятся на восприятии погоды.
— Они будут всё-таки напоминать об осени, — добавил Вильфанд.
Ранее Лайф сообщал, что за июль в Москве выпало почти две месячные нормы осадков.