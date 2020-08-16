Меган Маркл может возобновить карьеру актрисы. Правда, для этого потребуется солидный гонорар

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл подумывает о возвращении к карьере актрисы, первая же съёмка может принести ей внушительный гонорар в размере 38 миллионов фунтов стерлингов (около 50 миллионов долларов). Об этом сообщает Mirror.

— Я думаю, что её популярность как в Америке, так и в мире феноменальна. Какую бы роль она ни исполняла, все захотят её увидеть, — заявил журналистам директор шоу InterTalent Джонатан Шалит.

По его словам, кинобоссы будут бороться за возможность поработать с Маркл, а если она решит вернуться в сериал "Форс-мажоры", то он обязательно станет самым популярным в мире. Однако Шалит подчеркнул, что герцогине следует хорошо подумать над актёрами, которые будут сниматься с нею в её "триумфальном" возвращении на экраны. По мнению эксперта, для этого хорошо бы подошли Уилл Смит или Том Хэнкс.