ВВС США перехватили самолёт над гольф-клубом Трампа

Дежурные истребители воздушно-космической обороны Северной Америки были подняты по тревоге для перехвата легкомоторного самолёта, который вторгся в запретную для полётов зону над гольф-клубом президента США Дональда Трампа в городе Бедминстер. Об этом сообщает пресс-служба американского командования, передаёт телеканал AВС.

— Пилот небольшого самолёта не ответил по радиосвязи, и были запущены военные самолёты США, — говорится в сообщении.

Нарушителем оказался двухместный самолёт RV-7, военные подали ему сигналы осветительными ракетами, после чего сопроводили в ближайший аэропорт. Отмечается, что угрозы безопасности президенту, который находился в гольф-клубе, не было, обстоятельства случившегося выясняются.