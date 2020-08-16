ВВС США перехватили самолёт над гольф-клубом Трампа

Дежурные истребители воздушно-космической обороны Северной Америки были подняты по тревоге для перехвата легкомоторного самолёта, который вторгся в запретную для полётов зону над гольф-клубом президента США Дональда Трампа в городе Бедминстер. Об этом сообщает пресс-служба американского командования, передаёт телеканал AВС.
Трамп заявил, что изучит возможность помилования Эдварда СноуденаАмериканский лидер отметил, что мнения по данному вопросу разделились.
— Пилот небольшого самолёта не ответил по радиосвязи, и были запущены военные самолёты США, — говорится в сообщении.
Нарушителем оказался двухместный самолёт RV-7, военные подали ему сигналы осветительными ракетами, после чего сопроводили в ближайший аэропорт. Отмечается, что угрозы безопасности президенту, который находился в гольф-клубе, не было, обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что Дональд Трамп допустил увольнение всего кабинета министров в случае победы на выборах.