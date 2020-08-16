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Трамп заявил, что может уволить всех своих министров, если победит на выборах

Он уточнил, что его предшественники на посту главы государства тоже так делали.

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Фото © Zuma / ТАСС

В случае переизбрания на второй срок президент США Дональд Трамп может отправить в отставку свой кабинет министров в полном составе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба Белого дома.

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Он напомнил, что власти страны уже ввели ограничения на работу китайской компании Huawei и не собираются их снимать.

Во многих случаях после победы президент отправляет в отставку всех, а потом заново набирает тех, кого хочет. Это уже случалось раньше, и я думаю, что в этом есть смысл, — сказал он.

При этом Трамп отметил, что у него сейчас в кабинете министров собралась хорошая команда, но "с небольшим количеством исключений". О ком именно идёт речь, американский лидер уточнять не стал. При этом, комментируя публикации в СМИ о том, что у президента напряжённые отношения с главой Пентагона Марком Эспером, президент заявил, что "хорошо ладит" с ним.

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По его словам, американская сторона хотела бы подождать завершения выборов.

Ранее Лайф сообщал, что Дональд Трамп заявил о намерении "серьёзно изучить" возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.

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