Трамп заявил, что может уволить всех своих министров, если победит на выборах

В случае переизбрания на второй срок президент США Дональд Трамп может отправить в отставку свой кабинет министров в полном составе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба Белого дома.

— Во многих случаях после победы президент отправляет в отставку всех, а потом заново набирает тех, кого хочет. Это уже случалось раньше, и я думаю, что в этом есть смысл, — сказал он.

При этом Трамп отметил, что у него сейчас в кабинете министров собралась хорошая команда, но "с небольшим количеством исключений". О ком именно идёт речь, американский лидер уточнять не стал. При этом, комментируя публикации в СМИ о том, что у президента напряжённые отношения с главой Пентагона Марком Эспером, президент заявил, что "хорошо ладит" с ним.