Трамп сообщил, что не исключает возможности запрета Alibaba в США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в данный момент рассматривает возможность ввести запрет на работу на территории Америки ряда крупных китайских технологических компаний.

В частности, как рассказал глава Белого дома журналистам, он не исключает возможности запретить деятельность компании Alibaba в США.

— Да, мы рассматриваем и другие варианты, — подчеркнул Трамп, однако не уточнил, о каких ещё компаниях идёт речь.

Кроме того, американский лидер добавил, что власти страны уже ввели ограничения на работу китайской компании Huawei. Он отметил, что не собирается снимать ограничения, заявив, что "Huawei сюда (в США. — Прим. Лайфа) не придёт".