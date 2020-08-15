Трамп сообщил, что не исключает возможности запрета Alibaba в США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в данный момент рассматривает возможность ввести запрет на работу на территории Америки ряда крупных китайских технологических компаний.
В частности, как рассказал глава Белого дома журналистам, он не исключает возможности запретить деятельность компании Alibaba в США.
Трамп подписал очередной указ против работы TikTok в СШАВ документе говорится, что компания ByteDance может предпринять действия, которые угрожают нацбезопасности Америки.
— Да, мы рассматриваем и другие варианты, — подчеркнул Трамп, однако не уточнил, о каких ещё компаниях идёт речь.
Кроме того, американский лидер добавил, что власти страны уже ввели ограничения на работу китайской компании Huawei. Он отметил, что не собирается снимать ограничения, заявив, что "Huawei сюда (в США. — Прим. Лайфа) не придёт".
В 2018 году Трамп подписал указ, который запрещает властям Америки использовать оборудование, произведённое Huawei и ZTE. В Белом доме не раз обвиняли компании в том, что они представляют угрозу безопасности страны. Через год в Штатах ввели запрет на приобретение и использование американскими госучреждениями телекоммуникационного оборудования ZTE и Huawei. Соответствующие меры распространяются на системы видеонаблюдения, а также на оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology и их дочерних предприятий.