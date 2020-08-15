СМИ: Участницу "Дома-2" увезли на скорой после избиения возлюбленным

Участницу самого затянувшегося российского телешоу "Дом-2" Екатерину Скалон избил её сожитель, из-за чего она на скорой была доставлена в одну из московских больниц. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

— У Скалон гематомы на лице, ушиб грудной клетки и, предположительно, сотрясение мозга, — говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что нападавшим мог быть один из участников телешоу. Якобы на проекте девушке понравился Максим Моргенштерн, с которым у неё "много общих интересов", однако авторы программы навязывали ей для отношений Евгения Солонского. Но пока не известно, кто именно её избил.