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СМИ: Участницу "Дома-2" увезли на скорой после избиения возлюбленным

По данным журналистов, у девушки гематомы на лице, ушибы и, возможно, сотрясение.

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Фото © VK / Екатерина Скалон

Участницу самого затянувшегося российского телешоу "Дом-2" Екатерину Скалон избил её сожитель, из-за чего она на скорой была доставлена в одну из московских больниц. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

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Правда, займёт ли звезда YouTube должность на постоянной основе или временной — пока не известно.

У Скалон гематомы на лице, ушиб грудной клетки и, предположительно, сотрясение мозга, — говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что нападавшим мог быть один из участников телешоу. Якобы на проекте девушке понравился Максим Моргенштерн, с которым у неё "много общих интересов", однако авторы программы навязывали ей для отношений Евгения Солонского. Но пока не известно, кто именно её избил.

Ранее Лайф сообщал, что звезда "Дома-2" Катя Жужа стала мамой во второй раз.

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