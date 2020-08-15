Трамп заявил, что изучит возможность помилования Эдварда Сноудена

— Я изучу это. Я не очень знаком с ситуацией Сноудена. Но я начну изучать это… Я очень внимательно изучу это, — отметил глава государства, отвечая на вопрос, готов ли он помиловать Сноудена.

Напомним, что в июне 2013 года Эдвард Сноуден передал Washington Post и Guardian данные о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а затем в Москву .

Сноуден длительное время находился в аэропорту Шереметьево, обращаясь к 27 государствам с просьбой о политическом убежище, однако везде получил отказ, поскольку ни одна из стран не пожелала вступать в конфронтацию с США. Россия предоставила экс-агенту политическое убежище при условии прекращения его деятельности против Вашингтона. В 2014 году Сноуден получил трёхлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по РФ, но и за её пределами. Через три года вид на жительство ему был продлён до 2020 года. В апреле этого года адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что бывший сотрудник АНБ подал документы на продление вида на жительство в России ещё на три года.