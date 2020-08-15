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Трамп заявил, что изучит возможность помилования Эдварда Сноудена

Американский лидер отметил, что мнения по данному вопросу разделились.

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Фото © ТАСС / Zuma

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что собирается серьёзно изучить возможность помилования бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена, который получил политическое убежище в России. Об этом президент США рассказал журналистам в городе Бедминстер (штат Нью-Джерси).

Я изучу это. Я не очень знаком с ситуацией Сноудена. Но я начну изучать это… Я очень внимательно изучу это, — отметил глава государства, отвечая на вопрос, готов ли он помиловать Сноудена.

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Книга экс-сотрудника американских спецслужб вышла в продажу 17 сентября 2019 года.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что в США мнения по данному вопросу разделились. Как утверждает американский лидер, многие считают, что к экс-сотруднику АНБ следует относиться по-другому, а кто-то уверен, что тот "сделал плохие вещи".

Напомним, что в июне 2013 года Эдвард Сноуден передал Washington Post и Guardian данные о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а затем в Москву.

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Сноуден длительное время находился в аэропорту Шереметьево, обращаясь к 27 государствам с просьбой о политическом убежище, однако везде получил отказ, поскольку ни одна из стран не пожелала вступать в конфронтацию с США. Россия предоставила экс-агенту политическое убежище при условии прекращения его деятельности против Вашингтона. В 2014 году Сноуден получил трёхлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по РФ, но и за её пределами. Через три года вид на жительство ему был продлён до 2020 года. В апреле этого года адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что бывший сотрудник АНБ подал документы на продление вида на жительство в России ещё на три года.

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