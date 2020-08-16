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В Британии задержали наркоторговца с таблетками в форме головы Трампа

Полицейские не рекомендуют принимать их из-за чрезвычайно высокой дозировки.

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В британском графстве Бедфордшир полицейскими был задержан мужчина, подозреваемый в торговле наркотиками, у которого в ходе обысков была обнаружена партия таблеток экстази в форме головы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— "Дональд Трамп" — это опасные таблетки, которые содержат чрезвычайно высокий уровень МДМА и могут нанести серьёзный вред любому, кто их принимает, — говорится в сообщении.

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По мнению врача, это может остановить многих людей от неправильных действий.

Полицейские крайне рекомендуют всем, кто столкнётся с данным видом наркотиков, для собственной безопасности ни в коем случае не принимать их.

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