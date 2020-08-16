В Британии задержали наркоторговца с таблетками в форме головы Трампа

We are issuing a drugs warning to the public after a man was arrested and a batch of dangerous orange ‘Donald Trump’ pills were seized.— Bedfordshire Police (@bedspolice) August 15, 2020
More information on drugs and the potential consequences of taking them are available through https://t.co/cciQ1rCCKh pic.twitter.com/Eh6RFUkLFl
В британском графстве Бедфордшир полицейскими был задержан мужчина, подозреваемый в торговле наркотиками, у которого в ходе обысков была обнаружена партия таблеток экстази в форме головы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— "Дональд Трамп" — это опасные таблетки, которые содержат чрезвычайно высокий уровень МДМА и могут нанести серьёзный вред любому, кто их принимает, — говорится в сообщении.
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Полицейские крайне рекомендуют всем, кто столкнётся с данным видом наркотиков, для собственной безопасности ни в коем случае не принимать их.
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