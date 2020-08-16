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Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит госпереворот на День независимости

По его словам, принимать участие в этом будут люди, которые "имеют желание и опыт свержения власти".

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Фото © ТАСС / EPA

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что экс-президент страны Пётр Порошенко планирует совершить государственный переворот в День независимости 24 августа. Об этом парламентарий рассказал в эфире телеканала NewsOne.

Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом, — отметил нардеп.

Кива также добавил, что Порошенко планирует захватить "несколько административных зданий, возможно, даже офис президента", а также потребовать проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

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Оба призвали лидера соседнего государства прекратить насилие.

Кроме того, депутат Рады подчеркнул, что принимать участие в перевороте будут люди, которые "имеют желание и опыт свержения власти", а ряд украинских СМИ будут освещать события как демократический процесс.

Но ни к народу, ни к идее эта история не имеет никакого отношения. Порошенко всего лишь хочет остаться безнаказанным, захватить власть и продолжить преступный путь по отношению к Украине. Ведь он понимает, что единственная возможность уйти от наказания и сохранить награбленные средства и активы — это устроить переворот, — резюмировал Кива.

В прошлом месяце парламентарий уже заявлял о том, что экс-президент Украины совместно с националистами готовит "кровавый переворот". Однако тогда он сообщал, что это может произойти осенью.

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