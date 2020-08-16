Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит госпереворот на День независимости

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что экс-президент страны Пётр Порошенко планирует совершить государственный переворот в День независимости 24 августа. Об этом парламентарий рассказал в эфире телеканала NewsOne.

— Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом, — отметил нардеп.

Кива также добавил, что Порошенко планирует захватить "несколько административных зданий, возможно, даже офис президента", а также потребовать проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

Кроме того, депутат Рады подчеркнул, что принимать участие в перевороте будут люди, которые "имеют желание и опыт свержения власти", а ряд украинских СМИ будут освещать события как демократический процесс.

— Но ни к народу, ни к идее эта история не имеет никакого отношения. Порошенко всего лишь хочет остаться безнаказанным, захватить власть и продолжить преступный путь по отношению к Украине. Ведь он понимает, что единственная возможность уйти от наказания и сохранить награбленные средства и активы — это устроить переворот, — резюмировал Кива.