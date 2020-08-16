США заявили о возможности размещения ракет средней дальности в Азии

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что американские власти рассматривают возможность размещения ракет средней дальности в Азиатском регионе.

В ходе беседы с журналистами газеты Nikkei он отметил, что в будущем такое вооружение может появиться даже в Японии.

— Это как раз тот вид оборонительных способностей, которые такие страны, как Япония, будут в будущем хотеть и в каких будут нуждаться, — заметил Биллингсли.

Спецпредставитель главы Белого дома также добавил, что Штаты хотят вести переговоры с "коллегами и союзниками в Азии о непосредственной угрозе со стороны Китая, наращивающего свой ядерный потенциал", и о том, какие "оборонительные возможности потребуются в будущем для защиты альянса" от такой угрозы.

Кроме того, Биллингсли поведал, что сейчас Америка разрабатывает новое гиперзвуковое вооружение.

— Это стабилизирующие оборонительные мощности для Азиатско-Тихоокеанского региона, которые дадут гарантию того, что наши союзники, друзья и партнёры будут защищены и что Китай не сможет прибегнуть к военному шантажу, — сообщил он.

Ранее в японских СМИ уже появлялась информация о том, что Вашингтон начал проводить консультации с Токио по поводу развёртывания новых ракет средней дальности после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако власти Японии официально информацию о начале таких переговоров не подтверждали. Глава Минобороны США Марк Эспер также рассказывал о намерениях разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что появление американских ракет средней и малой дальности в Азии повлечёт зеркальный ответ и создаст новые угрозы.