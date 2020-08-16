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Мишустин пообещал доложить Путину об инициативах, которые представили ему на Дальнем Востоке

Он также отметил, что развитие региона — приоритет российской государственной политики.

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Фото © Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Когда премьер-министр России Михаил Мишустин вернётся из поездки по Дальнему Востоку, то доложит президенту Владимиру Путину о тех инициативах, которые представили ему жители региона. Об этом сообщает "Интерфакс".

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По его словам, ключевой вопрос заключается в условиях жизни в регионе.

Инициатив было очень много, и по приезде я доложу о них президенту, — приводит слова премьера агентство.

Мишустин отметил, что за время пребывания в регионе провёл множество встреч с самыми разными людьми, которые "любят свой край, хотят сделать его лучше". Он также напомнил, что развитие Дальнего Востока в настоящий момент является приоритетным направлением государственной политики России.

Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр предлагает завлекать молодёжь на Камчатку "романтикой".

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