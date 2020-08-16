Мишустин пообещал доложить Путину об инициативах, которые представили ему на Дальнем Востоке

Когда премьер-министр России Михаил Мишустин вернётся из поездки по Дальнему Востоку, то доложит президенту Владимиру Путину о тех инициативах, которые представили ему жители региона. Об этом сообщает "Интерфакс".

— Инициатив было очень много, и по приезде я доложу о них президенту, — приводит слова премьера агентство.

Мишустин отметил, что за время пребывания в регионе провёл множество встреч с самыми разными людьми, которые "любят свой край, хотят сделать его лучше". Он также напомнил, что развитие Дальнего Востока в настоящий момент является приоритетным направлением государственной политики России.