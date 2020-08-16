"Он был моим лучшим другом". В США умер младший брат Дональда Трампа

В США на 73-м году жизни скончался младший брат президента США Дональда Трампа Роберт. Об этом сообщил сам американский лидер в письменном заявлении.

— Cегодня вечером скончался мой замечательный брат Роберт. Он был не просто моим братом — он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы ещё встретимся. Память о нём навсегда останется в моём сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром, — написал Трамп.

По данным СМИ, брат американского президента был госпитализирован в Нью-Йорке 14 августа в тяжёлом состоянии. Американский лидер навещал его в больнице и заявил, что его родственнику сейчас "очень туго", однако какой-либо информации о диагнозе он не раскрыл.