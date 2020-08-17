В Цхинвале неизвестные обстреляли автомобиль главы МВД Южной Осетии

Автомобиль министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева подвергся обстрелу в Цхинвале. Об этом сообщил замминистра МВД Тарзан Кокойты.

— Около одиннадцати вечера вблизи микрорайона Московский в северной части Цхинвала из заброшенного дома была обстреляна машина министра из пистолета, — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что одна из пуль угодила в водительскую дверь машины, однако сам министр не пострадал.

В республике объявлен план "Перехват". На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.