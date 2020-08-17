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В Цхинвале неизвестные обстреляли автомобиль главы МВД Южной Осетии

В республике объявлен план "Перехват".

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Игорь Наниев. Фото © МВД Республики Южная Осетия

Автомобиль министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева подвергся обстрелу в Цхинвале. Об этом сообщил замминистра МВД Тарзан Кокойты.

Около одиннадцати вечера вблизи микрорайона Московский в северной части Цхинвала из заброшенного дома была обстреляна машина министра из пистолета, — приводит его слова ТАСС.

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Жители и представили власти республики возложили цветы к местам гибели военных и мирных жителей.

Отмечается, что одна из пуль угодила в водительскую дверь машины, однако сам министр не пострадал.

В республике объявлен план "Перехват". На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

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