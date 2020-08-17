В Цхинвале неизвестные обстреляли автомобиль главы МВД Южной Осетии

Автомобиль министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева подвергся обстрелу в Цхинвале. Об этом сообщил замминистра МВД Тарзан Кокойты.
— Около одиннадцати вечера вблизи микрорайона Московский в северной части Цхинвала из заброшенного дома была обстреляна машина министра из пистолета, — приводит его слова ТАСС.
В Южной Осетии почтили память погибших в 2008 году защитников ЦхинвалаЖители и представили власти республики возложили цветы к местам гибели военных и мирных жителей.
Отмечается, что одна из пуль угодила в водительскую дверь машины, однако сам министр не пострадал.
В республике объявлен план "Перехват". На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.
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