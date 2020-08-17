Илон Маск поднялся на четвёртое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на четвёртое место в рейтинге самых богатых людей планеты по версии агентства Bloomberg. Его состояние оценивается в 84,8 миллиарда долларов.

Маск стал богаче на 7,8 миллиарда долларов после того, как акции Tesla в понедельник выросли на 11%. Он уступает лишь трём бизнесменам из США — главе Facebook Марку Цукербергу (99 миллиардов), сооснователю Microsoft Биллу Гейтсу (121 миллиард) и главе Amazon Джеффу Безосу, три года подряд возглавляющему рейтинг богатейших людей (188 миллиардов).

На пятую строчку опустился самый богатый человек Европы, генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно (84,6 миллиарда).

Ранее Лайф сообщал, как братья из Канады захотели приобрести автомобиль Tesla без денег, начав с обычной скрепки. За менее чем месяц они уже добрались до дорогих наушников.