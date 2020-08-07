"Сокол" был лишь ширмой. Илон Маск может построить систему противоракетной обороны для США

Опыт, ресурсы и ракеты для этого у него уже есть.

Тревожный звоночек

Привлечение частной космической компании к военным проектам было лишь вопросом времени. Строго говоря, американским военным нужно было лишь выяснить — на самом деле Илон Маск хочет создать космическую корпорацию, или его проект закроется сразу же, как инвесторы вложат в него деньги. Прошло время, и Маск доказал, что способен не только прополоть и подмять под себя рынок пусковых услуг, но и готов предложить военным и гражданским решения на любой вкус. Спутниковый интернет Starlink, для которого SpaceX планирует произвести около 5 млн клиентских терминалов, — идеальный инструмент для того, чтобы усидеть на двух стульях сразу — освоить военные заказы и заработать денег на гражданском рынке.

Не прошло и года с момента вывода спутников на орбиту Земли, как SpaceX подписала с командованием ВВС США типовой договор о совместном исследовании и разработке (CRADA). В ближайший год Пентагон собирается протестировать качество спутникового Интернета Starlink и примет решение об интеграции спутниковой группировки Starlink в единую автоматизированную систему управления войсками. Результатом этой работы станет более точное наведение ракет, беспроблемное управление боевыми дронами с минимальной задержкой сигнала, а также современная цифровая связь даже на уровне обычного солдата.

Очень большие деньги

Сейчас на околоземной орбите находится уже 422 малых спутника, однако военным понадобится не менее нескольких тысяч аппаратов, через которые вооружённые силы будут обмениваться информацией между собой. А уже в июне Рассел Тихан — руководитель операционного центра Космических войск США, заявил о намерениях передать большую часть оборонных подрядов в области космоса частным разработчикам. Илон Маск не первый в списке самых перспективных кандидатов на госконтракты, но именно он может "оторвать" самый большой кусок космического пирога.

Важно уточнить и сказать заранее — США не просто перестраивают, а создают новую структуру системы противоракетной обороны. В новой архитектуре не будет места устаревшим технологиям, поэтому первыми под списание попадут десять спутников инфракрасного и оптического обнаружения SBIRS и STSS. Первый контракт на их замену уже подписан. На проектирование и разработку первых двух спутников, которые в дальнейшем включат в состав системы раннего обнаружения пусков баллистических ракет, компания Northrop Grumman уже получила почти 3 млрд долларов. Однако спутники, создаваемые в рамках программы OPIR, нуждаются в аппаратном усилении, и для их чёткой работы на протяжении десятков лет нужны небольшие спутники, способные обеспечить широкий канал для устойчивого обмена данных.

Ни одного сертифицированного под военные нужды проекта под масштабное космическое перевооружение нет ни у кого. Кроме Илона Маска, которому военная разведка США и секретариат Пентагона официально дали разрешение на тестовое использование спутников Starlink внутри цифровой сети для военных. По словам официального представителя Космических войск США Рассела Тихана, такие спутники могут предоставить США "космическое превосходство", которое будет заключаться в предоставлении данных в реальном времени о положении дел в космосе. И хотя SpaceX и Илон Маск не упоминались в заявлении военных, Тихан сказал, что для быстрой реакции на угрозы из космоса требуются "современные датчики и системы наблюдения с высокой скоростью работы".

Руководитель аутсорсингового аналитического центра американской компании Orbital Research Technology Максим Бойков отмечает, что вся система противоракетной обороны США в ближайшем времени будет обновляться.

Это происходит не столько из-за попытки нивелировать угрозы, сколько из-за стремления иметь передовую систему слежения на будущие годы. На такие проекты в США всегда тратились и будут тратиться огромные деньги, поэтому триллион долларов на 30 лет — это даже как-то скромно. Вероятно, в конечном счёте программа подорожает процентов на 20–30 Максим Бойков Руководитель аутсорсингового аналитического центра

Ракетный зонтик Илона Маска

Помимо пока ещё не одобренной полностью программы создания новой сети спутников для системы противоракетной обороны американские военные используют технологию Илона Маска в системе BlackJack. Это полностью изолированная от внешнего мира, закрытая коммуникационная сеть для нескольких спецслужб: ЦРУ, АНБ, космических войск, ВВС, РУМО США и целого ряда военных подразделений масштабом поменьше. Помимо обмена данными по зашифрованному каналу эта сеть будет использоваться... для проверки боеготовности американской "ядерной триады" во всех уголках земного шара.

В Агентстве перспективных оборонных исследований (DARPA) даже не скрывают, что технология базируется на решениях, созданных в SpaceX. Если говорить простым языком, то Илон Маск получит часть денег за реализацию этого проекта в виде "авторских отчислений". Кроме того, часть этих спутников напрямую будет задействована в программе "региональной противоракетной обороны". Это значит, что такие спутники обяжут покупать всех союзников США по НАТО, Японию, Турцию и всех тех, кто на местах отвечает за раннее обнаружение ракет потенциального противника США в третьей мировой войне.

Потенциальная стоимость всех спутниковых проектов, к которым могут привлечь SpaceX, — около одного триллиона долларов на следующие 30 лет. Триллион долларов на разработку, производство и испытания. Развёртывание и космические запуски заказчик будет оплачивать отдельно, и здесь Илон Маск снова оказывается в выгодном положении — у него есть не только хорошо зарекомендовавшие себя ракеты Falcon 9, но и перспективная ракета Starship, с помощью которой можно будет максимально ускорить вывод на орбиту военных спутников.