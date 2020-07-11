Осколок империи. Основатель Amazon "убил" российские двигатели для ракет

Двигатели РД-180 теперь могут оказаться на обочине космической гонки между США и Россией.

Ходовой товар

РД-180 — самый востребованный ракетный двигатель последних десятилетий. Соглашение о закупках двигателей этой модели между США и Россией в середине 90-х вывело сотрудничество двух стран на качественно новый уровень. Строго говоря, без российских двигателей не было бы и современной американской космической программы, по крайней мере в том виде, в каком её можно наблюдать сейчас. Особенность российских РД-180 в том, что они в некотором роде стали "народными" двигателями для США на 25 лет. С 1996 по 2020 год Россия поставила в Соединённые Штаты 120 двигателей. Эти двигатели в силу своей простоты, надёжности и недорогого технологического процесса пришлись по душе не только гражданским ведомствам, но и Пентагону.

РД-180 на славу потрудились на гражданке. NASA/ESA запустили на российских РД-180 целый ряд научных миссий к ближайшим мирам Солнечной системы — Марсу, Юпитеру, Венере. Благодаря российским двигателям удалось узнать больше о природе Солнца и структуре астероидов. Но свой главный вклад РД-180 внесли в... укрепление обороноспособности США. Почти все спутники видовой и радиотехнической разведки до появления в США Илона Маска и сверхдешёвых ракет, а также сверхсекретный космический беспилотник X-37B выводились в космос с помощью российских РД-180. Созданная силами двух американских промышленных гигантов, Lockheed и Boeing, корпорация United Launch Alliance неплохо на этом заработала.

При себестоимости пуска ракет-носителей Atlas-V и Antares в 50–70 миллионов долларов ULA получала от Правительства США по 400 миллионов за каждый пуск. Цена двигателя РД-180 при этом оставалась неизменной — без малого 10 миллионов долларов за единицу. Поскольку о двигателях собственного производства в США долго не вели даже разговоров, а Илон Маск был никому не интересным "мальчиком с электрическими машинами", российские ракетостроители успели заработать больше миллиарда долларов. Однако после появления частников на рынке космических услуг всё изменилось.

Частники, которых винят во всём

Построить собственный кислородно-керосиновый ракетный двигатель американцы так и не смогли. Несмотря на то что Стратегия национальной безопасности США чётко предписывает уход от любых зарубежных технологий (в том числе российских) до 2022 года. И даже лицензионное производство двигателей РД-180 в США оказалось под большим вопросом. Сразу после внезапного и очень громкого появления на космической арене Илона Маска с ракетой Falcon 9 и кислородно-керосиновыми двигателями Merlin, которые, в отличие от РД-180, "не теряются в космосе", а используются многократно, наступила новая космическая реальность, в которой на господство крупной промышленной корпорации посягнули частные производители.

Но Илон Маск оказался несколько хитрее, чем ожидалось. Продавать свои двигатели для других ракет он отказался, а все попытки удешевить космос сводил к предложениям летать на орбиту верхом на ракете Falcon 9. Зависимость от российских двигателей и новую монополию, созданную Илоном Маском, хорошо просчитал и другой космический частник — миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос, у которого к началу нулевых были выработаны первые решения по собственной частной космической компании. Хорошо понимая, что технологии дешёвого и надёжного двигателя никто просто так не отдаст, Безос решил не искать уже проверенные пути для решения проблемы, а создать свой собственный двигатель.

Кандидат технических наук, бывший сотрудник одного из ведущих российских НИИ в области ракетостроения, независимый консультант американской компании Thiokol Валдис Малис пояснил, что главная цель Безоса в США — предложить продукт с полным производственным циклом.

Итогом работ должны стать три серийные ракеты. Доработанная версия многоразовой ракеты Shepard, готовая к серии New Glenn и решение для лунных миссий. Неясная перспектива сейчас только по лунному проекту, потому что он находится на старте. Через пару лет уже можно будет делать какие-то выводы о том, удалось ему это или нет. Плюс в том, что Безос активно вкладывается в инфраструктуру. Первый полноценный частный космодром, который построен не просто для галочки, может появиться именно у него Валдис Малис Независимый консультант американской компании Thiokol

Работу над ВЕ-4 начали в 2011 году. Ещё на этапе проектирования Безос и его команда из Blue Origin решили отказаться от использования любого токсичного топлива. В результате вместо керосина или более токсичных "классических" смесей для создания тяги ВЕ-4 стали создавать как энергетическую установку на топливной паре метан — кислород. Темпы создания нового двигателя были взяты ударные, и уже в 2014 году Безос получил первый контракт на двигатель, которого ещё не было в металле: компания ULA публично подтвердила обещания использовать двигатели ВЕ-4 на уже существующих и перспективных ракетах. И здесь важно сказать, что классическая космонавтика с одноразовыми ракетами — это не какой-то далёкий миф, а вполне надёжный инструмент для завоевания космоса. Весь вопрос в том, сколько это стоит и как к этому подходить.

Траурная процессия

Витринная космонавтика и принципы, которые исповедует Илон Маск, оказались не совсем близки генеральным заказчикам и бенефициарам космических программ. В целях экономии времени и для того, чтобы не создавать несколько разных моделей, компания Blue Origin спроектировала двигатель, который так же прост, как и российский РД-180, и точно так же подходит почти для всех типов ракет. Любопытно, что персонализировать двигатели не нужно — они подходят как для многоразовых ракет собственной разработки Blue Origin New Glenn, так и для "классических" одноразовых ракет Vulcan, которые создаются на замену ракетам Atlas-V. Однако погубить двигатели ВЕ-4 могли не только российские технологии, но и подковёрная борьба ракетостроителей внутри США.

Параллельно (как и задолго до появления компании Безоса) с Blue Origin проектированием ракетных двигателей для замещения РД-180 занималось сразу несколько компаний: Aerojet Rocketdyne, Boeing/Lockheed, Northrop, Sierra Nevada, Orbital ATK и многие другие. Никто из этого списка успехов в импортозамещении так и не достиг, а последние и вовсе не только отказались от конкуренции, но и планируют закупать двигатели ВЕ-4 для собственных ракет-носителей. Любопытно, что на создание убийцы РД-180 были потрачены колоссальные средства, однако полностью рабочий двигатель создала компания, которая хоть и принадлежит самому богатому человеку на планете, однако не имеет никакой поддержки со стороны государства.

Что было — увидели, что ожидает — никто не знает

Если Джефф Безос добьётся успеха в отведённый руководством США срок и сможет предоставить полностью серийный агрегат до 2022 года, то дела у российского НПО "Энергомаш" могут пойти на спад. Сейчас за рубежом популярностью пользуются два продукта компании — ракетные двигатели РД-180 (ракеты Atlas-V) и РД-181(ракеты Antares). Остальные восемь типов двигателей для первой — третьей ступеней и ещё с десяток решений для коррекции в полёте пользуются спросом исключительно на российском рынке. Над происходящим в реальности, как отмечает военный эксперт Михаил Барабанов, стоило бы задуматься уже сейчас.

Есть ощущение, что после успешных испытаний ВЕ-4 продажи двигателей РД-180 в США постепенно начнут снижаться. Некоторое время США, конечно, смогут накапливать запасы этих двигателей для ракет, но в конечном счёте их цель — отказ от российских технологий, и они к ней планомерно продвигаются Михаил Барабанов Военный эксперт

По словам Барабанова, экспортная привлекательность РД-180 для стран с менее развитой космической программой может привести к тому, что уникальное решение, с помощью которого НПО "Энергомаш" зарабатывало почти четверть века, превратится в штучный продукт.

Возможны какие-то заказы на экспорт, но большого потенциала и крупных сделок пока не видно. Индия старается максимальное количество комплектующих производить собственными силами, поэтому вряд ли стоит ждать, что на российские двигатели для ракет будет спрос. Китай вполне комфортно чувствует себя на двигателях собственного производства и не испытывает необходимости закупать что-то извне Михаил Барабанов Военный эксперт