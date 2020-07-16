Круче, чем у Илона Маска? В России появится свой спутниковый интернет

Сложность в том, что Илона Маска придётся догонять.

Зачем нужен спутниковый Интернет?

Попытки охватить весь рынок спутниковых технологий приводили к разным результатам. Британская компания OneWeb, американские Iridium, GlobalStar или Inmarsat считаются крупными игроками на рынке спутниковой передачи данных, однако широкого признания и известности на рынке ни одна из них не нашла. Простой пользователь решительно ничего не знает и почти никогда не слышал об этих компаниях.

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Несмотря на широкий спектр услуг по спутниковой связи, все эти компании не решили главную проблему человечества — отсутствие доступа в Интернет там, где проводной интернет нельзя провести в принципе. С разной степенью успешности это пытались сделать небольшие технологические стартапы, но дальше сбора денег на проекты дело не пошло. Ближе всего к мечте человека из глубинки о высокоскоростном интернете подошёл американец Илон Маск. Его Сеть Srtarlink показала высокую способность работать круглые сутки 7 дней в неделю.

В России к идеям Илона Маска отнеслись скептически. Военные заявили, что этот Интернет может угрожать чуть ли не национальной безопасности, и предложили его глушить, а профильные ведомства наперебой начали предлагать "свой аналог" американскому Интернету.

Очень медленно и очень дорого

В середине июля стало известно, что Минкомсвязь России обсуждает возможность создания группировки спутников общей стоимостью 40 млрд рублей для обеспечения 3–4 млн домохозяйств интернет-связью. Глава министерства Максут Шадаев заявил, что такая система "обеспечит быстрый интернет в труднодоступных местах на персональных устройствах", однако её не стоит воспринимать как "ответ большим проектам, которые существуют в мире". За 40 млрд Минкомсвязь планирует вывод четырёх космических аппаратов, которые, как заявил глава ведомства Максут Шадаев, "обеспечат порядка 3–4 млн домохозяйств доступ через прямой, быстрый спутниковый Интернет".

Для того чтобы понять, сколько спутников нужно для нормального Интернета там, где его никогда не было, нужно взглянуть на тех, кто уже использует нечто похожее для продажи конечному пользователю. Ближайший пример — компания Starblazer. В её распоряжении 4 спутника, но при этом лишь один выдаёт максимальную скорость до 9 Мбит/с на загрузку и до 0,6 Мбит/с на выгрузку. Смотреть фильмы в HD-качестве или наслаждаться онлайн-играми с таким Интернетом не получится, но читать ленту Facebook или торговать на бирже — вполне.

Главная проблема для спутникового Интернета — огромное расстояние, которое приходится преодолевать пакетам данных. Полёт от спутника до приёмника антенны где-нибудь в глухой Сибири, куда можно добраться только на вездеходе, — задача непростая. Есть ли у России технологии, с помощью которых можно решить проблему? В распоряжении российских провайдеров находится несколько десятков различных спутников — как отечественных, так и зарубежных.

Доктор технических наук, руководитель группы разработки телекоммуникационных космических аппаратов Владимир Байматов пояснил, что спутниковая группировка, особенно в вопросах коммерческого доступа в Интернет, — это сложный механизм, который требует постоянного внимания.

У спутниковой группировки в целом и у каждого космического аппарата в частности есть свой жизненный цикл. Она [группировка] требует регулярного обновления. Этот процесс стоит денег, и денег приличных. Если мы говорим о военных космических аппаратах, тут источник финансирования понятен. Сможет ли существовать гражданская спутниковая Сеть и окупится ли она — это большой вопрос. Пока все реализованные проекты говорят об одном: даже на Западе большую часть средств для обслуживания и обновления группировки привлекают от государства. О частной корпорации, которая работает исключительно на гражданский сектор численностью с крупный город, я пока не стал бы говорить Владимир Байматов Руководитель группы разработки телекоммуникационных спутников

Главная трудность состоит в том, что группировкой из трёх-пяти космических аппаратов можно добиться лишь незначительных скоростей — до 30–40 мегабит с приличной задержкой. Но даже за такой Интернет придётся платить примерно 5–7 тыс. рублей в месяц — в 10 раз дороже обычного интернета в квартире. Кроме того, по-настоящему безлимитных тарифов операторы спутникового Интернета не дают — после "выработки" десятка гигабайтов трафика скорость существенно уменьшается.

Что предлагают на рынке?

Основной (и он же самый шумный) проект в этом направлении — спутниковая сеть Starlink от компании SpaceX. Согласно заявленным цифрам, Starlink сможет обеспечить пользователя скоростью до 1 Гбит/с при задержках от 25 до 35 миллисекунд. Для этого только на первом этапе потребуется вывести на орбиту в 550 километров не менее 1,5 тыс. спутников. Стоить такое удовольствие будет от 100 до 300 долларов в месяц, плюс ещё 300 долларов на покупку оборудования для приёма. Но пока не известно, удастся ли купить приёмную станцию для такого Интернета в России.

Судьба главного конкурента Starlink — британского холдинга OneWeb — "зависла" в воздухе. Британцы успели построить спутники и оплатить пусковые услуги "Роскосмосу", однако сразу после начала пандемии коронавируса оператор спутникового Интернета объявил о банкротстве. Изначально предполагалось, что для быстрого доступа на уровне в 400 мегабит при задержке в 30–60 миллисекунды нужно будет построить около 2 тыс. спутников. Причём одновременно "раздавать" Интернет на орбите должны были как минимум 600 аппаратов. Абонентская плата за доступ 24/7 прогнозировалась на уровне 150–200 долларов в месяц, не считая покупки оборудования. Но, как и в случае с Илоном Маском, пользоваться этим Интернетом в России вряд ли получится — история с претензиями органов госбезопасности к частотам, которые OneWeb cобирался использовать в России для своего Интернета, далека от завершения.

Цифровизация страны

Российский спутниковый Интернет "Сфера", создаваемый в рамках проекта "Эфир", должны были запустить ещё в 2017 году, однако на протяжении трёх лет не поступает никаких данных относительно прогресса в этом направлении. Эксперт в области телекомтехнологий, генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков пояснил, что в России существуют и другие, вполне реальные проекты, с помощью которых можно предоставить доступ в Интернет для миллионов россиян.

Не совсем понятно, почему именно спутники выбраны в качестве инструмента для решения проблем с доступом. В России давно существует проект по устранению так называемого цифрового неравенства, в котором принимают участие крупные провайдеры. Разумнее было бы выделить эти средства именно провайдерам. При должном финансировании будет создана инфраструктура, которая будет работать десятки лет. Хорошая скорость где-нибудь в деревне — это вполне реально и без спутников Денис Кусков Генеральный директор TelecomDaily

Эксперты по телекоммуникациям отмечают, что в истории с российским спутниковым Интернетом непонятными остаются два ключевых момента. Первый связан с объёмом финансирования. Не исключено, что после начала работ над "российским аналогом" Интернета Илона Маска потребуется дополнительное финансирование, и тогда цены на Интернет для конечного пользователя могут существенно вырасти. Второе — сроки запуска системы. Начало производства спутников для российского Интернета "Сфера" прогнозировали на 2022 год.