"Жаль это слышать". Илон Маск предложил помощь протестующим в Белоруссии

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Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск отреагировал на сообщение о событиях в Белоруссии и предложил свою помощь. К нему обратилась одна из пользовательниц "Твиттера" под ником Эрвин Вейков, которая опубликовала видео протестов.

— Жаль это слышать. Чем мы можем помочь? — написал Маск в ответ на запись.

Люди в ответах просят изобретателя поддержать жителей страны хотя бы информационно, осветив проблему на международном уровне.

Стоит отметить, что в записи также был упомянут американский предприниматель Билл Гейтс, а в комментариях пользователи отмечают британскую писательницу Джоан Роулинг и других мировых знаменитостей.

Ранее в поддержку жителей республики высказался фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето.