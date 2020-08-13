"Жаль это слышать". Илон Маск предложил помощь протестующим в Белоруссии

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Американский изобретатель и предприниматель Илон Маск отреагировал на сообщение о событиях в Белоруссии и предложил свою помощь. К нему обратилась одна из пользовательниц "Твиттера" под ником Эрвин Вейков, которая опубликовала видео протестов.
— Жаль это слышать. Чем мы можем помочь? — написал Маск в ответ на запись.
Люди в ответах просят изобретателя поддержать жителей страны хотя бы информационно, осветив проблему на международном уровне.
Все средства хороши. Илона Маска попросили протестировать в Белоруссии спутниковый интернет от SpaceXПетицию подписало свыше пяти тысяч пользователей.
Стоит отметить, что в записи также был упомянут американский предприниматель Билл Гейтс, а в комментариях пользователи отмечают британскую писательницу Джоан Роулинг и других мировых знаменитостей.
Ранее в поддержку жителей республики высказался фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето.
Напомним, в Белоруссии пятый день не утихают протесты — граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Беспорядки на улицах начинаются ближе к вечеру — на улицу стягивают силовиков, которые используют светошумовые гранаты и ловят людей во дворах и подъездах. Сами протестующие перекрывают дороги, запускают фейерверки (продажу которых уже запретили), жгут костры. При этом днём проходит мирная форма протеста — люди выстраиваются в "цепи солидарности", девушки надевают белое и гуляют по улицам с цветами в руках, машины не перестают сигналить.
Протесты в Белоруссии. Хроника событий
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