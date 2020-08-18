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"Я убью вас!" В Нью-Йорке неизвестный неделю забрасывал камнями российское консульство и угрожал дипломатам

Полиция арестовала его, но затем отпустила, после чего мужчина продолжил нападения.

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Фото © Facebook / Consulate General of Russia in New York

В Нью-Йорке неизвестный мужчина неделю забрасывал камнями Генеральное консульство России и обещал убить дипломатов.

Он выкрикивал угрозы в адрес сотрудников генконсульства и посетителей на английском языке. Он угрожал убийством. Он кричал дословно следующее: "Я застрелю вас" и "Я убью вас", — рассказали сотрудники дипмиссии РИА "Новости".

Отмечается, что нападавший впервые появился возле здания 10 августа и начал бросать камни в машины Генконсульства. В этот же день его задержала полиция, однако потом отпустила на свободу.

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Мужчина продолжал атаки вплоть до 16 августа. Помимо авто дипломатов пострадали и ворота представительства. Национальность злоумышленника неизвестна, сотрудники дипмиссии сообщили, что это был белый мужчина.

Ранее неизвестный бросил фейерверк в здание белорусского посольства в Киеве и сбежал.

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