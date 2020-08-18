Учёный объяснил, с чем связан новый температурный рекорд в Долине Смерти

Очередной температурный рекорд в Долине Смерти в США является частью общей тенденции глобального потепления на планете. Об этом заявил профессор Университета Аризоны метеоролог Рэндолл Червени.

— Если данные о том, что 16 августа 2020 года температура в Долине Смерти достигла 54,4 градуса по Цельсию (130 по Фаренгейту), будут подтверждены, это станет третьим температурным рекордом на планете, — приводит его слова РИА "Новости".

Для подтверждения рекорда соберётся и проведёт тщательный анализ международная группа специалистов.

Абсолютный температурный рекорд также принадлежит Долине Смерти. 10 июля 1913 года там было зафиксировано 56,7 градуса тепла. На втором месте идёт город Келибия в Тунисе, где в июле 1931 года столбики термометров показали 55 градусов. На третьей строчке — кувейтский Митрибах, в июле 2016 года температура в этом месте поднялась до 53,9 градуса.