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Жара в Японии установила новый рекорд

В последний раз такая температура в стране наблюдалась больше двух лет назад.

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В японском городе Хамамацу префектуры Сидзуока столбики термометров поднялись до рекордных 41,1 градуса Цельсия. О температурном максимуме сообщает информационное агентство Киодо.

По данным японской метеослужбы, в последний раз такая жара в стране наблюдалась 23 июля 2018 года. Тогда температура поднялась до 41,1 градуса в городе Кумагая префектуры Сайтама.

Число жертв ливней и паводков в Японии увеличилось до 52 человек

В трёх префектурах объявлен наивысший уровень опасности.

В июле на Японию обрушились мощные ливни. Более 200 тысяч жителей префектур Кумамото и Кагосима были вынуждены покинуть свои дома, чтобы спастись от непогоды.

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