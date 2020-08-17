Жара в Японии установила новый рекорд

В японском городе Хамамацу префектуры Сидзуока столбики термометров поднялись до рекордных 41,1 градуса Цельсия. О температурном максимуме сообщает информационное агентство Киодо.

По данным японской метеослужбы, в последний раз такая жара в стране наблюдалась 23 июля 2018 года. Тогда температура поднялась до 41,1 градуса в городе Кумагая префектуры Сайтама.