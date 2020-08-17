В Долине Смерти зафиксировали рекордную жару. Это может быть историческим событием

Самое жаркое место на планете — Долина Смерти в американском штате Калифорния — снова подтвердило свой статус. По данным CBS , температура воздуха в межгорной впадине 16 августа достигла 54,4 градуса Цельсия.

— Если информация подтвердится, то этот показатель станет рекордным для США с 1913 года, а возможно, и самым высоким из когда-либо регистрировавшихся в мире , — отмечает телеканал.

Предыдущий температурный рекорд тоже принадлежит Долине Смерти: в 2013 году столбики термометров в национальном парке поднялись до 54 градусов Цельсия. Имеются также данные, что 10 июля 1913 года термометры показали там более 56 градусов Цельсия. Однако учёные не пришли к единому мнению о точности замеров в те годы.