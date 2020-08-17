На родину с детьми вернулась россиянка, у которой власти Италии забирали и сына, и дочь

Россиянка Анна Варганова и двое её детей смогли возвратиться на родину. Об этом сообщили в Посольстве России в Италии. О её истории стало известно почти год назад. Власти европейской страны забрали сына у матери-одиночки. Вернуть его удалось благодаря российским дипломатам.

— Благодаря слаженной работе российских дипломатов в Стамбуле, Риме и Бухаресте назначенный российскими компетентными органами попечитель прибыл в Италию и после завершения необходимых юридических формальностей благополучно вернулся вместе с детьми и их биологической матерью на родину, — рассказали в Посольстве России в Италии.

Сына Анна родила в Италии, однако отец ребёнка от него отказался. Из-за шаткого финансового положения россиянки социальные службы страны поместили пятилетнего мальчика в социальное учреждение.

Как заявляет сама Анна, ребёнка у неё изъяли, когда узнали, что она собирается вернуться в Россию. Впоследствии женщина родила ещё одного ребёнка, которого также забрали в соцучреждение.