Стоимость биткоина взлетела до $12,3 тысячи

Средний обменный курс биткоина за минувшие сутки подскочил на 4,14%. Согласно данным портала Coinmarketcap на 19:00, стоимость самой популярной криптовалюты достигла $12 331 доллара за единицу.
В последний раз биткоин торговался дороже $12,3 тысячи год назад — в августе 2019 года. Капитализация рынка криптовалюты, согласно данным портала, достигла $227,9 миллиарда.
Биткоин попал под запрет и рекордно подорожал. Каким будет курс и где сейчас можно держать криптуЗа последние пару дней курс биткоина сначала подскочил до десяти тысяч долларов, а затем достиг 11,4 тысячи долларов. При этом в России запретили расплачиваться криптовалютой. Что делать тем, у кого остались биткоины, и как можно легально их использовать — в материале Лайфа.
Курс биткоина стала существенно расти с июля 2020 года. Тогда стоимость криптовалюты поднялась выше психологической отметки в 10 тысяч долларов и продолжила движение вверх.