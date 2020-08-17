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Стоимость биткоина взлетела до $12,3 тысячи

В последний раз криптовалюта торговалась по такой цене в прошлом августе.

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Фото © Pixabay

Средний обменный курс биткоина за минувшие сутки подскочил на 4,14%. Согласно данным портала Coinmarketcap на 19:00, стоимость самой популярной криптовалюты достигла $12 331 доллара за единицу.

В последний раз биткоин торговался дороже $12,3 тысячи год назад — в августе 2019 года. Капитализация рынка криптовалюты, согласно данным портала, достигла $227,9 миллиарда.

Биткоин попал под запрет и рекордно подорожал. Каким будет курс и где сейчас можно держать крипту

За последние пару дней курс биткоина сначала подскочил до десяти тысяч долларов, а затем достиг 11,4 тысячи долларов. При этом в России запретили расплачиваться криптовалютой. Что делать тем, у кого остались биткоины, и как можно легально их использовать — в материале Лайфа.

Курс биткоина стала существенно расти с июля 2020 года. Тогда стоимость криптовалюты поднялась выше психологической отметки в 10 тысяч долларов и продолжила движение вверх.

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